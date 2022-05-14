Gülsüm Hale Özcömert Coşkun kimdir? Gülsüm Hale Özcömert Coşkun ne iş yapıyor görevi ne?

Gülsüm Hale Özcömert Coşkun kimdir? 1970 Yılında Mersin’de doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Mersin’de tamamladı. 1994 Yılında Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nden mezun oldu.

Aynı yıl A. Ü. Eczacılık Fakültesi Eczacılık İşletmeciliği Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak yüksek lisansa başladı. 1997 yılında A. Ü. Eczacılık Fakültesi Eczacılık İşletmeciliği Anabilim Dalı’nda yüksek lisans eğitimimi tamamladı. 2000 Yılında İstanbul Tuzla’da eczane açtı. 2011 Yılında Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Deontolojisi Anabilim Dalı’nda doktora eğitimini tamamladı. Türk Eczacıları Birliği (TEB) Kongre delegeliği, TEB Rehber Eczanem projesinde eğitmenlik, İstanbul Eczacı Odası’nda çeşitli komisyonlarda farklı görevlerin yanı sıra İstanbul Meslek Odaları Koordinasyonu’nda (İMOK) İstanbul Eczacı Odası Temsilciliği görevlerini sürdürmektedir.

2011 Yılında Cumhuriyet Halk Partisi’ne üye oldu. Partiye üye olduğu günden bu yana bir çok kademesinde aktif olarak görev aldı. 2012 yılında Parti Okulu Eğitmeni oldu.

İlçe kongre delegeliği, sandık sonuç giriş sorumlusu, bina sorumlusu gibi görevlerin yanı sıra bir dönem İlçe Sekreterliği, 2014-2019 yılları arasında Tuzla Belediye Meclis Üyeliği, İl Kongre Delegeliği, 36’ncı dönem İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyeliği, Meslek Odalarından Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı ve İl Sekreter Vekilliği görevlerini yaptı. Gülsüm Hale Özcömert Coşkun, Canan Kaftancıoğlu’nun İl Başkanı olması ile de, İl Başkan Vekilliği görevine getirilmişti.