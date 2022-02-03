Güllaç tarifi nasıl yapılır? Evde yapılabilecek güllaç tarifi ve malzemeleri

Güllaç tarifi

Güllaç malzemeleri neler?

10 yaprak güllaç

Çekilmiş ceviz

1,5 litre süt

2 su bardağı şeker

2 yemek kaşığı gül suyu (isteğe göre)

Üzeri için:

File Fıstık

Nar tanesi

Ceviz

Güllaç nasıl yapılır?

Süt ve şekeri tencereye alın, şekerler eriyene kadar ısıtın. Ardından sütü oda sıcaklığında ılınmaya bırakın. Süt kaynar olursa tatlısınız hamur gibi olur. Bu yüzden el yakmayacak şekilde olmasına özen gösterin. Ardından tatlıyı tepsiye alın. Güllaç yaprağının parlak kısmı üste gelecek şekilde derince bir tepsiye koyun. Üzerine, her yerinin ıslanmasına özen göstererek iki kepçe süt ilave edin. Beş güllaç yaprağı için aynı işlemi yapın. 5. katı ıslattığınızda bu kata ceviz serpin ve üzerine diğer güllaç yapraklarını da ıslatarak serin. Kalan şekerli sütü su bardağına alın. İçine 2 yemek kaşığı gül suyu ilave edin ve tatlının üzerinde gezdirin. Tatlıyı buz dolabında saklayın. Dinlendirmek için en az 2-3 saat bekletin. Sonrasında servis edebilirsiniz. Afiyet olsun...