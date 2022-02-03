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Kadın - Aile Güllaç tarifi nasıl yapılır? Evde yapılabilecek güllaç tarifi ve malzemeleri
Kadın - Aile

Güllaç tarifi nasıl yapılır? Evde yapılabilecek güllaç tarifi ve malzemeleri

Görüntüsüyle iştah kabartan güllaç, ülkemizde oldukça sevilen ve tüketilen sütlü tatlıların başında geliyor.

Yeniakit Publisher
2022-02-03 15:29:00 - 2022-02-03 16:01:06
Güllaç tarifi nasıl yapılır? Evde yapılabilecek güllaç tarifi ve malzemeleri

Güllaç tarifi

Güllaç malzemeleri neler?

  • 10 yaprak güllaç
  • Çekilmiş ceviz
  • 1,5 litre süt
  • 2 su bardağı şeker
  • 2 yemek kaşığı gül suyu (isteğe göre)
  • Üzeri için:
  • File Fıstık
  • Nar tanesi
  • Ceviz

Güllaç nasıl yapılır?

Süt ve şekeri tencereye alın, şekerler eriyene kadar ısıtın. Ardından sütü oda sıcaklığında ılınmaya bırakın. Süt kaynar olursa tatlısınız hamur gibi olur. Bu yüzden el yakmayacak şekilde olmasına özen gösterin. Ardından tatlıyı tepsiye alın. Güllaç yaprağının parlak kısmı üste gelecek şekilde derince bir tepsiye koyun. Üzerine, her yerinin ıslanmasına özen göstererek iki kepçe süt ilave edin. Beş güllaç yaprağı için aynı işlemi yapın. 5. katı ıslattığınızda bu kata ceviz serpin ve üzerine diğer güllaç yapraklarını da ıslatarak serin. Kalan şekerli sütü su bardağına alın. İçine 2 yemek kaşığı gül suyu ilave edin ve tatlının üzerinde gezdirin. Tatlıyı buz dolabında saklayın. Dinlendirmek için en az 2-3 saat bekletin. Sonrasında servis edebilirsiniz. Afiyet olsun...

 

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