Gülistan Doku soruşturmasında 12 şüpheli gözaltına alındı

Soruşturma kapsamında 7 ilde 13 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi. Düzenlenen operasyonlarda 12 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Böylece yıllardır sonuç beklenen dosyada en dikkat çekici adımlardan biri atılmış oldu.

Gözaltına alınan isimler arasında, dönemin Tunceli Valisinin oğlu Mustafa Türkay S. ile Gülistan Doku’nun erkek arkadaşı Zeinal A’nın da bulunduğu belirtildi. Soruşturma kapsamında ayrıca Engin Y, Cemile Y, Uğurcan A, Erdoğan E, Gökhan E, Savaş G, Süleyman Ö, Celal A, Nurşen A. ve Şükrü E.’nin de gözaltına alındığı bildirildi.

Operasyonun, dosyada yeni delil ve bağlantıların değerlendirilmesiyle birlikte yürütüldüğü ifade ediliyor.

2020’DEN BU YANA KAYIP

Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku’dan 5 Ocak 2020 tarihinden itibaren haber alınamıyordu. Genç kadının kaybolmasının ardından ailesi memleketleri Diyarbakır’dan Tunceli’ye gelmiş, 6 Ocak 2020’de emniyete kayıp başvurusunda bulunmuştu.

Başvurunun ardından güvenlik güçleri tarafından geniş çaplı arama çalışmaları başlatılmış, genç kadının arkadaşlarıyla görüşülmüş ve cep telefonu sinyalleri takip edilmişti. Ancak yürütülen çalışmalara rağmen bugüne kadar somut bir sonuca ulaşılamamıştı.

CİNAYET ŞÜPHESİ SORUŞTURMANIN MERKEZİNE YERLEŞTİ

Yıllardır kayıp dosyası olarak gündemde kalan soruşturmada artık cinayet şüphesi üzerinden daha kapsamlı bir süreç işletildiği görülüyor. 7 ilde düzenlenen operasyon ve çok sayıda gözaltı kararı, dosyanın yönünde önemli değişim yaşandığına işaret ediyor.

Bu gelişme, Gülistan Doku dosyasında uzun süredir beklenen yeni adli sürecin başladığı yorumlarına yol açtı.

GÖZLER SORUŞTURMANIN DEVAMINDA

12 şüphelinin gözaltına alınmasıyla birlikte soruşturmada yeni ifade, delil ve değerlendirmelerin dosyanın gidişatını belirlemesi bekleniyor. Kamuoyunun beklentisi ise yıllardır süren belirsizliğin artık net biçimde aydınlatılması.

Gülistan Doku soruşturmasında yaşanan son gelişme, dosyanın en kritik dönemeçlerinden biri olarak kayda geçti.