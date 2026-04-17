Gülistan Doku soruşturması: Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında soruşturma!
Gülistan Doku soruşturması kapsamında, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla, eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında soruşturma başlatıldı.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla, eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkındaki iddialara yönelik soruşturma başlatıldı.
İçişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Bakan Çiftçi'nin talimatıyla eski Tunceli Valisi Sonel hakkındaki iddialarla ilgili soruşturma başlatıldı. Söz konusu iddialara ilişkin Bakanlıkça mülkiye müfettişi görevlendirildi.
Soruşturma kapsamında, iddialar tüm yönleriyle incelenecek.
Öte yandan, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı, Gülistan Doku soruşturması kapsamında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında 281/1-2’den işlem yapılmak üzere gereğinin takdir ve ifası için Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı yazı yazdı.
