Tunceli’de kaybolduğu günden bu yana cevap bekleyen Gülistan Doku dosyasıyla ilgili son günlerde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Peki, Gülistan Doku bulundu mu?

Adalet Bakanı Akın Gürlek’ten Gülistan Doku açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrasında konuşan Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gülistan Doku soruşturmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Gürlek, dosyada yürütülen çalışmaların sürdüğünü belirtirken, kamuoyunun yakından izlediği soruşturmanın seyrine dair yeni mesajlar verdi.

Gülistan Doku bulundu mu?

Adalet Bakanı Akın Gürlek’in açıklamasına göre Gülistan Doku’nun naaşının yerinin tespiti için çalışmalar devam ediyor. Gürlek, burada önceliğin mezarın yerini bulmak ve cansız bedenin bulunduğu noktayı belirlemek olduğunu söyledi.

Bakan Gürlek, konuya ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Gülistan Doku’nun naaşının yerini tespit etmek için çalışmalar devam ediyor. Önemli olan bu mezarın yerini bulmak. Cansız bedenin yerini tespit etmek. Çalışma yürütüyor arkadaşlar. Özel bir birim kurduk”

Gülistan Doku soruşturmasında son durum ne?

Adalet Bakanı Gürlek, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın sürdüğünü belirtti. Dosyada 11 tutuklu bulunduğunu ifade eden Gürlek, valiyle ilgili sürecin de devam ettiğini söyledi. Soruşturmanın başsavcılık tarafından takip edildiğini vurgulayan Gürlek, dosyada çalışmaların çok yönlü şekilde devam ettiğini dile getirdi.