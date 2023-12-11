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Ekonomi Güler Sabancı’ya Avrupa Film Akademisi’nden Sürdürülebilirlik Ödülü!
Ekonomi

Güler Sabancı’ya Avrupa Film Akademisi’nden Sürdürülebilirlik Ödülü!

Yeniakit Publisher
2023-12-11 13:47:00 -
Güler Sabancı’ya Avrupa Film Akademisi’nden Sürdürülebilirlik Ödülü!

Sabancı Holding Yönetim Kurulu ve Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, Avrupa Film Akademisi tarafından Sürdürülebilirlik Ödülü’ne layık görüldü.

Avrupa’daki sinema endüstrisini desteklemek ve her yaştan izleyiciyi Avrupa sineması hakkında eğitmek amacıyla faaliyet gösteren Avrupa Film Akademisi tarafından Almanya’nın başkenti Berlin’de 36.’sı gerçekleştirilen Avrupa Film Ödülleri, 24 farklı kategoride sahiplerini buldu. Törende ayrıca Avrupa'da sürdürülebilirliğin kapsamını çevresel sürdürülebilirliğin ötesine taşıyarak, ilham veren ve sorumluluk bilincini teşvik eden kurum ve kuruluşlara takdim edilen Sürdürülebilirlik Ödülü’ne (Prix Film4Climate) layık görülen isim, Sabancı Holding Yönetim Kurulu ve Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı oldu. Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması ile iklim acil durumuna sinema yoluyla dikkat çeken ve sürdürülebilirlik alanında önemli çalışmalar gerçekleştiren Sabancı, ödülü Sabancı Vakfı adına aldı. 

Sabancı Holding Yönetim Kurulu ve Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı yaptığı açıklamada “Ortak vizyonumuzu temsil ettiğine inandığım Sürdürülebilirlik Ödülü’nün sahibi olmaktan mutluluk duyuyorum. Vakfımız adına bu kıymetli ödül için Avrupa Film Akademisi'ne teşekkür ederim. Sosyal değişim, kültür-sanat ve eğitim alanlarında çalışan, 50 yıllık geçmişe sahip bir Vakıf olarak, toplumsal sorunlara sinema yoluyla dikkat çekmek amacıyla 8 yıl önce ‘Kısa Film, Uzun Etki’ sloganıyla Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması’nı başlattık. Dünyanın geleceği ve toplumsal gelişim için sinemanın dönüştürücü rolüne inanıyoruz. Dünyamız, iklim aciliyeti, artan eşitsizlikler ve yoksullukların getirdiği çoklu krizler döneminden geçiyor. Bu krizlerin üstesinden gelmek için kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları arasında iş birliği hayati önem taşıyor. Ayrıca insan yapımı savaşlar da her geçen gün insanlık trajedilerini artırıyor. Barışı özlüyorum ve yeni yılın dünyaya barış getirmesini diliyorum. Bu sayede, sürdürülebilir bir dünya için çözümlere birlikte katkıda bulunabileceğimiz iklim aciliyeti, eşitsizlikler ve yoksulluk konularına odaklanabileceğimize inanıyorum.” dedi. 

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