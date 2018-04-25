'Gülen Şeytanlar Tarihi' kitapçılarda

GÜLEN ŞEYTANLAR TARİHİ

Pavlus'tan Sabetay Sevi'ye, Sion'dan FETÖ'ye kripto fitnecilerin tam listesi!

Aslında bu ‘tarih’, şeytanın kibri yüzünden Allah-ü Teâlâ'nın, Âdem (a.s.)’a yani insana secde/tazim emrine isyanıyla başlamış, O ve zevcesi Hz. Havva'yı, 'yasak ağaç' ile aldatmasıyla devam etmiştir. İblis ile insanın mücadelesi o gün bugün aralıksız sürüyor.

Şeytan, Kuran'ı Kerim'de de açıkça beyan edildiği üzere, sırat-ı müstakime ulaşan Müslümanları bu yoldan uzaklaştırmak, Âdem’in çocuklarını Hakk yola yaklaştırmamak ister. Bunun için içimizden bazılarını kendine çırak olarak alır, kalfalığa kadar terfi ettirir. Bu iki ayaklı şeytanlar ise ustalarıyla beraber fitne ateşi yakarlar. İsterler ki; şüphecilik artsın, akıl ve lider putlaşsın, Müslümanlar kendi arasında fırkalara bölünüp parçalansın, herkes sadece kendini doğru yolda görsün, fitne, fesâd alsın yürüsün, Hakk ile batıl karışsın...

İşte bu kitap, şeytan ve onun emrine giren kalfaların ifsad tarihidir. Sion, Bilderberg, Gül Haç, CIA, MOSSAD, BND, NATO, Cizvit, Moon, Opus Dei, Sayntoloji, mason locaları ve dahi FETÖ gibi illüzyonist şer şebekelerinin yazdığı 'kanlı' bir tarih... Başka bir ifadeyle, başrolünde sahte peygamberlerin, sahte şeyhlerin, Pavlus, İbn-i Sebe, Hasan Sabbah, Sabetay Sevi gibi hannâsın oynadığı 'büyülü' bir film...

Bir daha aldanmamak, kanmamak, tuzağa düşmemek ve evet şeytanın kalfalarıyla savaşmak, bir eşrefi mahlûkat olarak bize verilen emaneti hakkıyla taşımak için okunmalı! Düşmanı yakından tanımak için... İlk kez yayımlanan belgeler, bini aşkın referans eşliğinde, bir 'korunma' ve 'fetih' duası niyetine...

Kitabın Bölümleri:

∎ İfsad ve Fitne Hareketleri

Müslümanların ihtilafları nasıl başladı?

İlk sahte peygamberler

İhtilaflar devri

Sapkın fırkalar

Hz Muhammed’in en çok korktuğu kişi

Fitnenin merhaleleri

∎ Pavlus: Şeytanın kalfası

∎ İbn-i Sebe: Gülen’in fikir atası ve şeytanın kalfası

Hz Osman dönemi FETÖ’sü

Satanist Yahudilerin işi devrimler

∎ Ehli Sünnet ve’l-Cemaat mezhepleri

Müslümanlar şerde ittifak etmezler

∎ Hasan Sabbah: Şeytanın kalfası

Gülen’i kim keşfetti?

İsmâilîlik mezhep mi, din mi?

Gülen’in cinayetleri

Siyonistler nasıl cinayet işler?

Kudüs’ü de Temmuz’da işgal etmişlerdi

∎ Thug’lar: Az bilinen cinayet şebekesi

Türk devletlerine kan kusturdular

Thag Life oyununa dikkat

İngilizler ‘Thug devleti’ kuruyor

∎ Osmanlı millet sistemi ve Rum Patrikhanesi

Osmanlı, Patrik Gregorius’u neden idam etti?

Amerika’dan ithal patrik ve Gülen

Türkiye’de ajan, Vatikan’da Papa

∎ Sabetay Sevi: Şeytanın kalfası

Mason olur musun?

Parvus adlı iblis

Selanik’te Şimon, İstanbul’da Şemsi

Sabetaycılık: Gizli Bir Yahudi Tarikatı

∎ Cemalettin Efgānî: Modernist, reformcu, müfsid

Modernleştir ki dinsizleşsin

İstanbul’da Afgani, Afganistan’da İstanbulî

Eceli ile ölmedi, köpekler gibi geberttiler

Hem Kralı VII. Edward'ın dostu, hem de mason

Martin Luther’in izinden

Mısır’da mason locası kurucusu

Masonlar onu anlatıyor

ISIS ikinci kez doğuyor

Dinlerin hepsi de müsamahasızmış

Jakoben içtihatçılıktan Darwinciliğe ne arasan mevcut

İslam, Hıristiyanlık ve Yahudiliği birleştireceklermiş

∎ Ebu Reyye: Hadis karşıtı ve tarihselcilerin şeyhi

Hadis-i Şerif retçileri ve tarihselciler

Şarkiyatçıların kurbanları

∎ Fazlur Rahman: Modernist müfsid

∎ Musa Carullah: Modernist, şaşkın müfsid

Modernistler nereye koşuyor?

∎ Tahir’ül Kadri: Pakistan’ın FETÖ’sü

Besle kargayı oysun gözünü

FETÖ Kadri’yi ‘kurban’ eder

Kraliçe’nin Kadri’si

Pakistan’ın 17 / 25 Aralığı

∎ Masonik Manevi Cihazlanma Örgütü

Komünizmle Mücadele Derneği

Bilderberg, Gül Haç ve MRA’cı iblisler

Şeytanî metinler

∎ İngilizler sahnede

Ağa Hanlar: İsmâilîlerin yeni yüzü

Kadıyânîlik: Yeni İbn-i Sebelerden Mirza Gulam Ahmed

Bahailik: İran’da doğan sapkın yapı

Vehhâbîlik: Sahte peygamberlerin diyarından

Topal Molla: İngiliz şeyhi

Kesnizaniler: Irak’ı imha eden tarikat

∎ Modern şeyh böyle olur

∎ Yabancı okulların İslam ve topluma etkisi

Frerler Cemiyeti: Saint Joseph’ın patronu

Robert kolejinden Boğaziçi Üniversitesi’ne

Montessori: Katolik eğitim sistemi

Herkesi Kasım Gülek yapmak istediler

Sussex Üniversitesi’ne dikkat!

‘Bilim dini’ ve müfsid Müslümanlar

∎ Adı Aylin: Peki kendisi kim?

Nilüfer: Patriğin öptüğü kadın

Bakan ama Türkçe imtihanını geçemiyor

Patrikten emir var: Bana bir torun verin

Gülekler takdis ediliyor

AK Parti’ye liste operasyonu mu?

Bardakçı’dan Koç güzellemesi

∎ Kasım Gülek: Gülen’i NATO, CIA ve Papa’ya sunan adam

Endüslüs’ten Osmanlı’ya sığınan Yahudi cemaatleri

Mustafa Naili Paşa: Giritli Deli

Kasım Gülek: Kimin nesi kimin fesi?

Gülek’ten rezilâne propaganda

Turgut Sunal: NATO ve Gladyo

Gülen’in siyasi babası: NATO’nun başında

Papaya öptüren düdüğü çalar

Köpeğine Paris’ten yemek getirtiyor

Cumhurbaşkanlığı için kendini işaret ediyor

Bildik bir CHP geleneği: Türkiye’yi yabancılara şikâyet etmek

Tohum kazığı: Gelecek hırsızlığı

Pavlus Üniversitesi: Gülek’in en büyük arzu

İstiklal Savaşı kadar önemli seçim

Devlet malı deniz: Yiyenler hınzır

Başterörist Gülen ile Gülek’in masonluğu

Tanrı’yı eleştirebilirsiniz fakat İsrail’i asla

Masonluk: İnsanlık mabedinin yıkıcıları

CHP, din, FETÖ ve 15 Temmuz

Zamanla ele geçirilen medya

Şemsettin Günaltay: Gülek mürebbisi

Devlet’de Gülek ve Gülen’i böyle raporlamış

CIA ve MOSSAD hep ardındaydı

Gülen masonluğa giriyor

∎ Yaşar Tunagür: FETÖ’nün mucidi

Erbakan’ı asacaksın

Erbakan, Milli Nizam’ı kuruyor

Abdullah Öcalan konuşuyor

Cemalettin Kaplan: MİT, BND, Diyanet

Esad Coşan: Gülen’i ifşa ediyor

∎ Herkül Hareketi: Ya da terör örgütü FETÖ

CIA’in işkence uçaklarının adı da: Herkül

∎ Gülen’in nesebi

Gülen’in baba tarafı kim?

Kurt İsmail Hakkı Paşa’nın damadı

Ayabakanların kasap Mustafa’sı

Sion tarikatı ve Notre Dame de Sion

Paşalar Edirne ve Selanik’teler

Gülen’in annesinin gerçek adı ne?

Gülen’in babası Ermeni mi?

Gülen’in irtibatları

Gülen kardinalliği reddetmemiş

Cizvit, Moon, Opus Dei ve Sayntoloji karması

Cizvit: Cehennem

Opus Dei: İcap eden her yalan

Sayntoloji: Para delisi, azgın eylemci

Moon: Çocuk hırsızı

İstihbarata sızdılar mı sızmadılar mı?

FETÖ körpeleri nasıl devşirip mankurtlaştırıyordu?

Bir başka devşirme ya da TSK içindeki bomba

Dört koldan saldırıyorlar

Yahudi dostları

Yayıncıları nasıl ele geçirdiler?

∎ 15 Temmuz’da kimler vardı, ne oldu, ne olamadı?

Büyükada’da kimler vardı?

İncirlik’te neler olupbitti?

15 Temmuz ‘geliyorum’ diyordu

İngiliz hep pusudadır

Papazların takası mümkün mü?

Akbabalar Türkiye’nin üstünde uçuyor

Besliyoruz kargayı oyuyor gözümüzü

Sinema: Şeytanın kara perdesi

Suçlu ne zaman ayağa kalkacak?

Müslümanlar kardeş küfür tek millet

Fırat Kalkanı: Bir asır sonra ilk bağımsız savaş hamlesi

∎ Ĥitām

∎ FETÖ ÖRGÜTÜ KAVŞAKLARI VE KIRILMA KRONOLİJİSİ

Araştırmada faydalanılan eserler

Yazarın Hayykitap'tan yayımlanan kitapları:

Gülen Şeytanlar Tarihi, Mart 2018

İyi Gıda Kötü Gıda, Aralık 2016

Şeytan Çıplak, Şubat 2015

Ramazan Kitabı, Temmuz 2014

Hangi Suyu İçmeli?, Temmuz 2014

Organ Nakli Hakkında Gizlenen Gerçekler, Kasım 2013

Yediklerimizin İçinde Ne Var?, Kasım 2012

Müslüman’ın Diyeti, Temmuz 2012

Şeytan Ye Diyor, Mayıs 2011

Deccal Tabakta, Mart 2010

'Gülen Şeytanlar Tarihi'

Yazar: Kemal Özer

Yayınevi: Hayykitap 471

Kategori: Bize Söylenmeyenler - 38

Türü: BİZE SÖYLENMEYENLER / Din / Teknoloji / Küresel Sistem / Tarih

Birinci baskı: Mart 2018

Sayfa sayısı: 576

Ebat: 15,5x23 cm

ISBN: 978-975-2477-80-3

Barkod: 9789752477803