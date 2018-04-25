'Gülen Şeytanlar Tarihi' kitapçılarda
Kemal Özer'in yeni kitabı Gülen Şeytanlar Tarihi, Pavlus'tan Sabetay Sevi'ye, Sion'dan FETÖ'ye kripto fitnecileri ele alıyor. Kısaca 2 bin yıllık bir tarihi özetliyor.25 Nisan 2018 Çarşamba 09:14
GÜLEN ŞEYTANLAR TARİHİ
Pavlus'tan Sabetay Sevi'ye, Sion'dan FETÖ'ye kripto fitnecilerin tam listesi!
Aslında bu ‘tarih’, şeytanın kibri yüzünden Allah-ü Teâlâ'nın, Âdem (a.s.)’a yani insana secde/tazim emrine isyanıyla başlamış, O ve zevcesi Hz. Havva'yı, 'yasak ağaç' ile aldatmasıyla devam etmiştir. İblis ile insanın mücadelesi o gün bugün aralıksız sürüyor.
Şeytan, Kuran'ı Kerim'de de açıkça beyan edildiği üzere, sırat-ı müstakime ulaşan Müslümanları bu yoldan uzaklaştırmak, Âdem’in çocuklarını Hakk yola yaklaştırmamak ister. Bunun için içimizden bazılarını kendine çırak olarak alır, kalfalığa kadar terfi ettirir. Bu iki ayaklı şeytanlar ise ustalarıyla beraber fitne ateşi yakarlar. İsterler ki; şüphecilik artsın, akıl ve lider putlaşsın, Müslümanlar kendi arasında fırkalara bölünüp parçalansın, herkes sadece kendini doğru yolda görsün, fitne, fesâd alsın yürüsün, Hakk ile batıl karışsın...
İşte bu kitap, şeytan ve onun emrine giren kalfaların ifsad tarihidir. Sion, Bilderberg, Gül Haç, CIA, MOSSAD, BND, NATO, Cizvit, Moon, Opus Dei, Sayntoloji, mason locaları ve dahi FETÖ gibi illüzyonist şer şebekelerinin yazdığı 'kanlı' bir tarih... Başka bir ifadeyle, başrolünde sahte peygamberlerin, sahte şeyhlerin, Pavlus, İbn-i Sebe, Hasan Sabbah, Sabetay Sevi gibi hannâsın oynadığı 'büyülü' bir film...
Bir daha aldanmamak, kanmamak, tuzağa düşmemek ve evet şeytanın kalfalarıyla savaşmak, bir eşrefi mahlûkat olarak bize verilen emaneti hakkıyla taşımak için okunmalı! Düşmanı yakından tanımak için... İlk kez yayımlanan belgeler, bini aşkın referans eşliğinde, bir 'korunma' ve 'fetih' duası niyetine...
Kitabın Bölümleri:
∎ İfsad ve Fitne Hareketleri
Müslümanların ihtilafları nasıl başladı?
İlk sahte peygamberler
İhtilaflar devri
Sapkın fırkalar
Hz Muhammed’in en çok korktuğu kişi
Fitnenin merhaleleri
∎ Pavlus: Şeytanın kalfası
∎ İbn-i Sebe: Gülen’in fikir atası ve şeytanın kalfası
Hz Osman dönemi FETÖ’sü
Satanist Yahudilerin işi devrimler
∎ Ehli Sünnet ve’l-Cemaat mezhepleri
Müslümanlar şerde ittifak etmezler
∎ Hasan Sabbah: Şeytanın kalfası
Gülen’i kim keşfetti?
İsmâilîlik mezhep mi, din mi?
Gülen’in cinayetleri
Siyonistler nasıl cinayet işler?
Kudüs’ü de Temmuz’da işgal etmişlerdi
∎ Thug’lar: Az bilinen cinayet şebekesi
Türk devletlerine kan kusturdular
Thag Life oyununa dikkat
İngilizler ‘Thug devleti’ kuruyor
∎ Osmanlı millet sistemi ve Rum Patrikhanesi
Osmanlı, Patrik Gregorius’u neden idam etti?
Amerika’dan ithal patrik ve Gülen
Türkiye’de ajan, Vatikan’da Papa
∎ Sabetay Sevi: Şeytanın kalfası
Mason olur musun?
Parvus adlı iblis
Selanik’te Şimon, İstanbul’da Şemsi
Sabetaycılık: Gizli Bir Yahudi Tarikatı
∎ Cemalettin Efgānî: Modernist, reformcu, müfsid
Modernleştir ki dinsizleşsin
İstanbul’da Afgani, Afganistan’da İstanbulî
Eceli ile ölmedi, köpekler gibi geberttiler
Hem Kralı VII. Edward'ın dostu, hem de mason
Martin Luther’in izinden
Mısır’da mason locası kurucusu
Masonlar onu anlatıyor
ISIS ikinci kez doğuyor
Dinlerin hepsi de müsamahasızmış
Jakoben içtihatçılıktan Darwinciliğe ne arasan mevcut
İslam, Hıristiyanlık ve Yahudiliği birleştireceklermiş
∎ Ebu Reyye: Hadis karşıtı ve tarihselcilerin şeyhi
Hadis-i Şerif retçileri ve tarihselciler
Şarkiyatçıların kurbanları
∎ Fazlur Rahman: Modernist müfsid
∎ Musa Carullah: Modernist, şaşkın müfsid
Modernistler nereye koşuyor?
∎ Tahir’ül Kadri: Pakistan’ın FETÖ’sü
Besle kargayı oysun gözünü
FETÖ Kadri’yi ‘kurban’ eder
Kraliçe’nin Kadri’si
Pakistan’ın 17 / 25 Aralığı
∎ Masonik Manevi Cihazlanma Örgütü
Komünizmle Mücadele Derneği
Bilderberg, Gül Haç ve MRA’cı iblisler
Şeytanî metinler
∎ İngilizler sahnede
Ağa Hanlar: İsmâilîlerin yeni yüzü
Kadıyânîlik: Yeni İbn-i Sebelerden Mirza Gulam Ahmed
Bahailik: İran’da doğan sapkın yapı
Vehhâbîlik: Sahte peygamberlerin diyarından
Topal Molla: İngiliz şeyhi
Kesnizaniler: Irak’ı imha eden tarikat
∎ Modern şeyh böyle olur
∎ Yabancı okulların İslam ve topluma etkisi
Frerler Cemiyeti: Saint Joseph’ın patronu
Robert kolejinden Boğaziçi Üniversitesi’ne
Montessori: Katolik eğitim sistemi
Herkesi Kasım Gülek yapmak istediler
Sussex Üniversitesi’ne dikkat!
‘Bilim dini’ ve müfsid Müslümanlar
∎ Adı Aylin: Peki kendisi kim?
Nilüfer: Patriğin öptüğü kadın
Bakan ama Türkçe imtihanını geçemiyor
Patrikten emir var: Bana bir torun verin
Gülekler takdis ediliyor
AK Parti’ye liste operasyonu mu?
Bardakçı’dan Koç güzellemesi
∎ Kasım Gülek: Gülen’i NATO, CIA ve Papa’ya sunan adam
Endüslüs’ten Osmanlı’ya sığınan Yahudi cemaatleri
Mustafa Naili Paşa: Giritli Deli
Kasım Gülek: Kimin nesi kimin fesi?
Gülek’ten rezilâne propaganda
Turgut Sunal: NATO ve Gladyo
Gülen’in siyasi babası: NATO’nun başında
Papaya öptüren düdüğü çalar
Köpeğine Paris’ten yemek getirtiyor
Cumhurbaşkanlığı için kendini işaret ediyor
Bildik bir CHP geleneği: Türkiye’yi yabancılara şikâyet etmek
Tohum kazığı: Gelecek hırsızlığı
Pavlus Üniversitesi: Gülek’in en büyük arzu
İstiklal Savaşı kadar önemli seçim
Devlet malı deniz: Yiyenler hınzır
Başterörist Gülen ile Gülek’in masonluğu
Tanrı’yı eleştirebilirsiniz fakat İsrail’i asla
Masonluk: İnsanlık mabedinin yıkıcıları
CHP, din, FETÖ ve 15 Temmuz
Zamanla ele geçirilen medya
Şemsettin Günaltay: Gülek mürebbisi
Devlet’de Gülek ve Gülen’i böyle raporlamış
CIA ve MOSSAD hep ardındaydı
Gülen masonluğa giriyor
∎ Yaşar Tunagür: FETÖ’nün mucidi
Erbakan’ı asacaksın
Erbakan, Milli Nizam’ı kuruyor
Abdullah Öcalan konuşuyor
Cemalettin Kaplan: MİT, BND, Diyanet
Esad Coşan: Gülen’i ifşa ediyor
∎ Herkül Hareketi: Ya da terör örgütü FETÖ
CIA’in işkence uçaklarının adı da: Herkül
∎ Gülen’in nesebi
Gülen’in baba tarafı kim?
Kurt İsmail Hakkı Paşa’nın damadı
Ayabakanların kasap Mustafa’sı
Sion tarikatı ve Notre Dame de Sion
Paşalar Edirne ve Selanik’teler
Gülen’in annesinin gerçek adı ne?
Gülen’in babası Ermeni mi?
Gülen’in irtibatları
Gülen kardinalliği reddetmemiş
Cizvit, Moon, Opus Dei ve Sayntoloji karması
Cizvit: Cehennem
Opus Dei: İcap eden her yalan
Sayntoloji: Para delisi, azgın eylemci
Moon: Çocuk hırsızı
İstihbarata sızdılar mı sızmadılar mı?
FETÖ körpeleri nasıl devşirip mankurtlaştırıyordu?
Bir başka devşirme ya da TSK içindeki bomba
Dört koldan saldırıyorlar
Yahudi dostları
Yayıncıları nasıl ele geçirdiler?
∎ 15 Temmuz’da kimler vardı, ne oldu, ne olamadı?
Büyükada’da kimler vardı?
İncirlik’te neler olupbitti?
15 Temmuz ‘geliyorum’ diyordu
İngiliz hep pusudadır
Papazların takası mümkün mü?
Akbabalar Türkiye’nin üstünde uçuyor
Besliyoruz kargayı oyuyor gözümüzü
Sinema: Şeytanın kara perdesi
Suçlu ne zaman ayağa kalkacak?
Müslümanlar kardeş küfür tek millet
Fırat Kalkanı: Bir asır sonra ilk bağımsız savaş hamlesi
∎ Ĥitām
∎ FETÖ ÖRGÜTÜ KAVŞAKLARI VE KIRILMA KRONOLİJİSİ
Araştırmada faydalanılan eserler
Yazarın Hayykitap'tan yayımlanan kitapları:
Gülen Şeytanlar Tarihi, Mart 2018
İyi Gıda Kötü Gıda, Aralık 2016
Şeytan Çıplak, Şubat 2015
Ramazan Kitabı, Temmuz 2014
Hangi Suyu İçmeli?, Temmuz 2014
Organ Nakli Hakkında Gizlenen Gerçekler, Kasım 2013
Yediklerimizin İçinde Ne Var?, Kasım 2012
Müslüman’ın Diyeti, Temmuz 2012
Şeytan Ye Diyor, Mayıs 2011
Deccal Tabakta, Mart 2010
'Gülen Şeytanlar Tarihi'
Yazar: Kemal Özer
Yayınevi: Hayykitap 471
Kategori: Bize Söylenmeyenler - 38
Türü: BİZE SÖYLENMEYENLER / Din / Teknoloji / Küresel Sistem / Tarih
Birinci baskı: Mart 2018
Sayfa sayısı: 576
Ebat: 15,5x23 cm
ISBN: 978-975-2477-80-3
Barkod: 9789752477803
YORUM YAZ