  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Nurcular hangi ittifaka oy vereceklerini açıkladı

Avukat CHP'li belediyeden aldığı cevapla şoke oldu! 'Siz AK Partilisiniz ne hizmeti!'

Bakan Soylu: Mağdurlara ilk ödemeler yapıldı

Tamı tamına 130 milyar lira! Cumhurbaşkanlığı az önce açıkladı

Dünya devinden flaş Türkiye hamlesi! Yıl sonuna kadar bunu yapacaklarını duyurdular

Nereden nereye gittiğini açıkladılar! İşte PKK'lıları taşıyan gizemli helikopterin rotası

Türkiyesiz olmayacağını anladılar! Mısır'dan Yunanistan'a gizli mesaj

Yalılarda viski yudumlayıp onları hedef alanlar görsün! İmamlardan laikçilere ibretlik ders

Banka iflasları sonrası İslam Memiş’ten olay yorum! Bu tuzağa sakın düşmeyin

Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili sevindiren haber geldi! Bayram ettirecek
Spor Güle güle Mauro Icardi! Eğer bunu yapmazsanız... Alternatifi belli oldu!
Spor

Güle güle Mauro Icardi! Eğer bunu yapmazsanız... Alternatifi belli oldu!

Mauro Icardi için Galatasaray'da yolun sonu göründü. Galatasaray, kiralık olarak forma giyen ve sezon sonunda ayrılacak olan Arjantinli yıldız golcü Mauro Icardi'nin alternatifini buldu.

Yeniakit Publisher
2023-03-19 19:18:00 -
Güle güle Mauro Icardi! Eğer bunu yapmazsanız... Alternatifi belli oldu!

Mauro Icardi için Galatasaray'da yolun sonu göründü. Galatasaray, kiralık olarak forma giyen ve sezon sonunda ayrılacak olan Arjantinli yıldız golcü Mauro Icardi'nin alternatifini buldu.

Galatasaray'da sezon sonu ilk ayrılıklardan biri de Mauro Icardi olacak. Sarı-kırmızılılarda kiralık olarak forma giyen Mauro Icardi'nin PSG'ye dönmesi beklenirken, yönetim yıldız golcünün yerini dolduracak ismi de buldu. Star'a göre; 

Sezon başında Galatasaray, Paris Saint-Germain'den kiralık olarak Mauro Icardi'yi kadrosuna katarak transferde büyük ses getirmişti. Arjantinli golcü, sarı-kırmızılı formayla attığı gollerle kısa sürede taraftarların sevgilisi haline gelmişti. Ancak maliyeti yüksek olan ve bonservisinin de alınmasına zor gözüyle bakılan Mauro Icardi'nin sezon sonu Galatasaray'dan ayrılması bekleniyor.

Paris Saint-Germain, sezon sonu Galatasaray'dan geri dönecek olan Mauro Icardi'yi kadroda düşünmüyor. Serie A'dan Milan ve Inter'in talip olduğu Arjantinli golcünün İtalya'ya gitme ihtimali yüksek.

Mauro Icardi'nin ayrılığına hazırlanan Galatasaray'da yönetim alternatif isimler için harekete geçti. Golcü arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılılar sezon sonu Lyon ile olan sözleşmesi sona erecek olan Moussa Dembele'nin transferini bitirmek istiyor. Girişimlerini sürdüren sarı-kırmızılılar yıldız oyuncu ile anlaşmaya yakın.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23