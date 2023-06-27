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Gündem Güldür Güldür’ün Mesut’u Uğur Bilgin nişanlandı
Gündem

Güldür Güldür’ün Mesut’u Uğur Bilgin nişanlandı

Yeniakit Publisher
2023-06-27 10:52:00 -
Güldür Güldür’ün Mesut’u Uğur Bilgin nişanlandı

Güldür Güldür Show oyuncularından Uğur Bilgin, nişanlandı. 42 yaşındaki ünlü oyuncu instagram sayfasından nişanlandığını ilan etti.

Güldür Güldür Show oyuncusu Uğur Bilgin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla evlilik yolunda ilk adımı attığını duyurdu.

Güldür Güldür Show’da canlandırdığı Mesut karakteriyle geniş bir hayran kitlesine sahip olan Bilgin, müstakbel eşiyle birlikte nişan pastasını keserken çekilmiş fotoğrafını yüzük emojisi koyarak paylaştı.

 
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