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Biyografi Güldal Akşit kimdir? Güldal Akşit nereli kaç yaşında?
Biyografi

Güldal Akşit kimdir? Güldal Akşit nereli kaç yaşında?

Güldal Akşit öldü mü? Güldal Akşit hastalığı neydi? sorular eski bakanlardan Güldal Akşit’in hayatını kaybetmesinden sonra bir hayli merak edilmeye başladı. Peki Güldal Akşit kimdir? Güldal Akşit neden vefat etti?

Yeniakit Publisher
2021-12-03 10:53:00 - 2021-12-03 10:59:12
Güldal Akşit kimdir? Güldal Akşit nereli kaç yaşında?

Turizm ve Devlet Eski Bakanı, AK Parti Genel Başkan Danışmanı Güldal Akşit hayatını kaybetti. Akşit'in koronavirüs salgınına yakalandığı ve bu nedenle Ankara'da tedavi gördüğü hastanede vefat ettiği öğrenildi. 

İçişleri Bakanı Soylu, "Bakanımız, Genel Merkez Kadın Kolları Başkanımız, yol arkadaşımız, dava ve çalışma arkadaşımız Güldal Akşit ablamızın Hakk’ın rahmetine kavuştuğunu öğrendik. Güldal ablamıza Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyorum" dedi.

gülden akşit kimdir

Güldal Akşit kimdir?

Güldal Akşit, 23 Ocak 1960'ta Malatya'da doğdu. Babasının adı Galip, annesinin adı Sevim'dir. Avukat; Hacettepe Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Serbest avukat olarak çalışma hayatına başladı. Polisan Holding AŞ'de Başhukuk Müşavirliği görevini yürüttü. Malatya Eğitim Vakfı Mütevelli Heyet ve Malatya Platformu üyeliklerinde bulundu. Adalet ve Kalkınma Partisi Kurucu Üyesi oldu. 22. Dönem İstanbul Milletvekili. 58. Hükümet'te Turizm Bakanı, 59. Hükümet'te Turizm Bakanı ve Devlet Bakanı olarak görev yaptı. Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Akşit evliydi. Gülden Akşit 3 Aralık 2021 Cuma günü vefat etti.

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