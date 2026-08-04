Gül üzerindeki böceklere çözüm olarak bunu yapanlar: kasa kasa ilaç için kapı kapı dolanmayacak
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Gül üzerinde böceklere çözüm olarak organik evde hazırlayabileceğiniz yapımı kolay küçük gül üzerindeki özellikle tomurcuk kısmında oluşan böceklenmeye karşı yapabileceğiniz karışımı sizlerin beğenisine sunuyoruz. Kasa kasa ilaç almak için kapı kapı dolanmanıza gerek kalmayacak...
Gül üzerinde böceklere çözüm olarak organik evde hazırlayabileceğiniz yapımı kolay küçük gül üzerindeki özellikle tomurcuk kısmında oluşan böceklenmeye karşı yapabileceğiniz karışımı sizlerin beğenisine sunuyoruz. Bahçeli evlerde yaşayan arkadaşlarımızın en çok gül tercih ettiklerini düşünüyoruz. Renk renk gül açan gül bahçelerinde en çok küçük minik böceklerin güllerin açmamasında böceklerin verdiği zararı sonlandırmak için kendi ilacınızı yapabilirsiniz.
Havaların ısınması bir çok çiçeğin açmasıyla birlikte bakım yapılması gerekmektedir. Böceklenme başlı başına çiçekler oldukça sorun olmaktadır. Çiçeklerde böceklenme bazen çiçeklerde yok olmaya kadar giden bir sorundur.
Gül üzerindeki böceklere çözüm;
- Az miktarda su.
- 2 Yemek kaşığı arap sabunu.
- 2 Yemek kaşığı çiçek yağı.
- 1 Yemek kaşığı acı toz biber.
- 1 Diş sarımsak.
Eldiven kullanımını unutmayınız.
Yapılışı : Su içine arap sabunu, çiçek yağı, acı toz biber ve sarımsak ekleyip karıştıralım, yaklaşık 1 gün bekletip kullanabilirsiniz. Karışımı bez ile süzelim kullanma kap içene öyle aktaralım, fısfıs şişesi kullanımı daha kolaylık sağlayacaktır. Bütün böcek olan alanlara uygulayabilirsiniz.
Diğer yöntem ise küçük kırmızı böcekler için tuz karışımı olmaktadır. 2 çorba kaşığı tuz miktarına 4 litre kadar su ekleyip kullanabilirsiniz.
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