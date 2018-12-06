Gül suyunun cilde faydaları nelerdir?
Doğal muzicevi bir cilt bakım ürünü olan gül suyunun cilde birçok faydası vardır. Kadınlar için büyük önemi bulunan yüz güzelliği gül suyu ile arttırılıyor. İşte gül suyunun faydaları...06 Aralık 2018 Perşembe 21:07
Cilt sağlığı üzerinde olumlu pek çok etkisi olan gül suyu, doğal olması ve hoş kokusuyla kadınların gözde ürünlerinden biri...
GÜL SUYUNUN CİLDE FAYDALARI
-Cildin erken yaşlanmasını engeller.
-Cildin alt katmanlarına inerek oluşan yağ ve kiri temizler tekrar oluşmasını önler.
-Peeling sonrası oluşan gerginliği,kuruluğu ve kaşıntıyı alır.
-Her cilt tip için uygundur.
-Ciltte oluşan kızarıklığı giderir.
-Canlı ve parlak bir cilt sağlar.
-Makyaj öncesi cilde sıkılarak cilt yatıştırılır, kızarıklar giderilir ve makyaja daha pürüzsüz bir zemin hazırlanır.
-Göz altındaki morluk ve şişliklerden rahatsızlık duyanlar gül suyu kullanmalıdır.
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