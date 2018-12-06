Gül suyunun cilde faydaları nelerdir?

Cilt sağlığı üzerinde olumlu pek çok etkisi olan gül suyu, doğal olması ve hoş kokusuyla kadınların gözde ürünlerinden biri...

GÜL SUYUNUN CİLDE FAYDALARI

-Cildin erken yaşlanmasını engeller.

-Cildin alt katmanlarına inerek oluşan yağ ve kiri temizler tekrar oluşmasını önler.

-Peeling sonrası oluşan gerginliği,kuruluğu ve kaşıntıyı alır.

-Her cilt tip için uygundur.

-Ciltte oluşan kızarıklığı giderir.

-Canlı ve parlak bir cilt sağlar.

-Makyaj öncesi cilde sıkılarak cilt yatıştırılır, kızarıklar giderilir ve makyaja daha pürüzsüz bir zemin hazırlanır.

-Göz altındaki morluk ve şişliklerden rahatsızlık duyanlar gül suyu kullanmalıdır.