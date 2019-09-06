Gül: "(Soruşturma safhasında tutuklulukta azami süre) İlk pakette olmasını bekliyoruz. Asliye cezada, ağır cezada ne olacak diye bir taslak çalışıldı"
06 Eylül 2019 Cuma 11:41
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