Gül: "(Soruşturma safhasında tutuklulukta azami süre) İlk pakette olmasını bekliyoruz. Asliye cezada, ağır cezada ne olacak diye bir taslak çalışıldı"

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