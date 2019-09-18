Gül: FETÖ’cülerle kaşık sallayanlar…

Sabah yazarı Dilek Güngör'ün birkaç gündür yargıda tuhaf işler olduğunu ve bazı FETÖ'cülerin de kritik noktalara getirildiğini iddia etmesinin ardından Ankara'da yaptığı konuşmada sert açıklamalar yapan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "Bu örgütün sadece yargıya, orduya, emniyete sızdığı sanılmasın. Nerede ahlaksızca bir saldırı varsa bilin ki orada FETÖ’nün bir tezahürü vardır" ifadelerini kullandı.

"FETÖ’cülerle aynı maklubeye kaşık sallayanlar..."

Adalet Bakanı Gül, "Daha düne kadar FETÖ’cülerle aynı maklubeye kaşık sallayanlar bugün çıkıp bize FETÖ ile mücadele dersi vermeye, asil şerefli Türk yargısına saldırmaya kalkmasın" diye konuştu.

"Terörle mücadelede taviz vermeyeceğiz"

Gül, "Türkiye, FETÖ, PKK/PYD/YPG ve DEAŞ gibi terör örgütleriyle eş zamanlı mücadele ediyor. Bu mücadeleyi taviz vermeden sürdüreceğiz." dedi.

"FETÖ'cüler kritik noktalara getiriliyor"

Dün Sabah yazarı Dilek Güngör, birkaç gündür yargıda tuhaf işler olduğunu bazı 'FETÖ'cülerin de kritik noktalara getirildiğini iddia etmişti. "Şu anda yargıyı ele geçiren bu grupların içine sızan FETÖ'cüler eliyle 17-25'teki gibi yeni bir kumpas davası hazırlansa o zaman kim, ne diyebilecek?" diye soran Güngör, "Tarih tekerrür ediyor ama kimse yargıdaki tehlikenin büyüklüğünü fark edemiyor" ifadesini kullanmıştı.