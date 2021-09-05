Gül: Din ve vicdan özgürlüğünü yeni anayasa ile güvence altına alıyoruz

ÖNDER’in 18. İmam Hatipliler Kurultayı Aksaray Üniversitesi Konferans Salonu’nda konuşan Gül, “Bu ülkede hangi iktidar gelirse gelsin, mezhebinden, siyasi görüşünden, düşüncesinden, yaşayışından, kılık kıyafetinden dolayı ötekileştirilmesin diye bize düşen bir görev de yeni ve sivil anayasayla tüm bu hak ve özgürlükleri 84 milyon için güvence altına almaktır. Reformları sürdüreceğiz. Statükoyu, beyaz Torosları siyah Audileri, faili meçhulleri 2023’lere taşıyan, taşımak isteyen zihniyet ile de mücadele edeceğiz, reformları sürdüreceğiz. Yeni anayasayı milletimizle beraber yapacağız” diye konuştu. BBP lideri Destici ise, “İmam hatiplilerin şunu bilmesi lazım; ister imam olsunlar, ister tıp okusunlar, ister öğretmen olsunlar, ister esnaf, ister sanayici olsunlar, imam hatipliler günümüzün irşatçılarıdır, günümüzün tebliğcileridir” dedi.