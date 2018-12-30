Guiza'nın eski eşi, Comolli'yi aradı! Fenerbahçe'de transfer hareketliliği

Antalyaspor maçının ardından transfer çalışmalarına başlayıp sağlam bir kadro kurmayı amaçlayan Fenerbahçe'de, Daniel Guiza'nın ismi yine gündeme geldi. Fakat bu kez Guiza'nın gündeme gelme sebebi kendisi değil, eski eşi...

Yanal'ın transfer listesi

Sportif direktör Damien Comolli, teknik direktör Ersun Yanal'ın verdiği liste doğrultusunda girişimlerini sürdürüyor. Yanal'ın öncelikli olarak forvet, stoper ve orta saha istediği biliniyor. Deneyimli teknik adam, bek ve kanat bölgelerini ise takım içinden çözmeye çalışacak.

Guiza'nın eski eşi aradı, oyuncu getirebileceğini söyledi

Sarı-Lacivertlilerde transferde bu gelişmeler yaşanırken ilginç bir olay yaşandı. Fenerbahçe'nin La Liga gol kralı olarak kadrosuna kattığı Daniel Guiza yeniden gündeme geldi. Ancak Guiza'nın gündeme gelme sebebi bu kez kendisiyle alakalı değil... Fotomaç'ın haberine göre, Guiza'nın Fenerbahçe'de oynadığı dönemde eşi olarak bir süre İstanbul'da yaşayan Nuria Bermudez yine ortaya çıktı.

FIFA menajerlik lisansı alan Bermudez'in, Comolli'yi aradığı bildirildi. Bermudez'in, çalıştığı pek çok oyuncu olduğunu, Fenerbahçe'ye üst düzey oyuncuların getirebileceğini ilettiği kaydedildi. Fenerbahçe'nin eski yıldızı Guiza, şimdilerde İspanya'da 3. ligde forma giyiyor.