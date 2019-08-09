Güder’in bayram mesajı

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Güder, vatandaşların Kurban Bayramı’nı kutlarken, bayram dolayısıyla yola çıkacak araç sürücülerine de, trafik kurallarına uymaları noktasında uyarılarda bulundu.

Güder, mesajında “Sevinçle, heyecanla beklediğimiz bir Kurban Bayramı’na daha kavuşmanın mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Bayramlar, dostluğun ve kardeşliğin en güzel şekilde yaşandığı ve yaşatıldığı günlerdir. Yüce Allah’ın bize bir lütfu olan Kurban Bayramı da, paylaşmanın mutluluğunu yaşadığımız, yoksulları, kimsesizleri gözettiğimiz, kardeşlik bağlarımızı güçlendirdiğimiz, unutulmaya yüz tutan değerlerimizi yeniden hatırlamamıza vesile olan özel günlerden biridir. Her bayramda olduğu gibi bu Kurban Bayramı’nda da, küçüklerimizi sevindirmek, yoksulları,kimsesizleri ve yaşlılarımızı hatırlayarak, onların gönüllerini kazanarak,bayramı özüne layık olarak idrak etmeliyiz. Hakka teslimiyetin nişanesi olan Kurban Bayramı’nda yapılan ibadetler,kesilen kurbanların ve mübarek topraklarda Hac farizasını yerine getirenlerin ibadetlerinin Allah katında kabulü en büyük temennimizdir. Kurban Bayramı dolayısıyla yola çıkacak olan sürücülerimizin trafik kurallarına uymalarını, sevinç günü olan bayramların keder gününe dönüşmemesi için dikkatli şekilde araç kullanmalarını önemle rica ediyorum. Bu vesile ile başta şehit ailelerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızın Mübarek Kurban Bayramı’nı kutluyor, bayramın İslam Alemine, ülkemize, milletimize ve bütün insanlığa sağlık, huzur ve esenlik getirmesini diliyorum” ifadelerine yer verdi.