Güçlü toparlanmada ilk işaretler

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), mayısta bir önceki aya göre 7,5 puan artarak 40,9’a yükseldi.

İyileşme başlıyor

Eşik değer olan 50’nin üzerinde ölçülen tüm rakamların sektörde iyileşmeye işaret ettiği anket sonuçlarına göre, İSO Türkiye imalat PMI mayısta 40,9’a ulaştı. Nisanda 33,4 düzeyinde gerçekleşen endeksteki yükselişe karşın, eşik değerin altında kalan değerler yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle sektördeki faaliyet koşullarının iyileşmeye başladığı yönünde değerlendirildi.

Ilımlı geçiş dönemi

IHS Markit Ekonomi Direktörü Andrew Harker, Türk imalat sektörünün mayıs ayında Kovid-19 salgınının etkileriyle mücadele etmeyi sürdürdüğünü kaydetti. Bu etkilerin aktivitenin nisan ayındaki sert yavaşlamadan sonra mayısta güçlü bir geri dönüş yapmasına engel olduğunu belirterek, “Yine de yavaşlamanın daha ılımlı gerçekleşmesi, sektörün toparlanma yolunda olduğuna işaret etti. Virüsün kontrol altına alınma sürecinin devam etmesi halinde, aktivite önümüzdeki aylarda büyüme bölgesine geçebilecektir” değerlendirmelerini yaptı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu’nun (PPK) 21 Mayıs’ta gerçekleştirdiği toplantıda “Mayıs ayında enflasyon beklentilerindeki iyileşme sürmüş, beklentiler tüm vadelerde düşüş kaydetmiştir” görüşü dile getirildi.

Talepler artacak

Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 50 baz puan düşürerek yüzde 8,75’ten yüzde 8,25’e indirildiği PPK toplantısı sonrası yayımlanan özette, salgın hastalığa bağlı olumsuz etkilerin geçici olduğu ve yılın ikinci yarısıyla birlikte yurt içi talepte daha güçlü ve daha erken olmak üzere, ekonominin toparlanma eğilimine gireceğinin değerlendirildiği belirtildi.

BiST’te endeks 100 binin üzerinde tutundu

Yeni yıla 120.000 puan sınırında giren Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi, coronavirüs salgınının ardından 84.000 puana kadar düşerken, son haftalarda toparlanarak yeniden 100.000 puanın üzerinde tutunmayı başardı. 23 Mart tarihinde 84.246 puandan kapanan BİST 100 endeksi, dün günü 108.097 puandan tamamladı.