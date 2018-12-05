Güçlü bir kadında bulunan 6 özellik

1. ZOR GÜNLER GEÇİRSE DE AYAĞA KALKMAK İÇİN CESARETLİDİR

Herkesin kendini bulmasında, şuan ki benliğine kavuşmasında yaşadıklarının payı büyüktür. Özellikle yaşadığımız zorlu günler bize aslında hayatımızı nasıl şekillendirmemiz gerektiğiyle ilgili bir çok uyarı yaparlar. Bazı kadınlar yaşadıkları acılar karşısında pes ederler ve teslim olurlar. Karşı koymak yerine kendilerinden ödün verirler. Fakat güçlü kadınlar, bu zorlu günlerin onlar için aydınlığa açılan bir kapı olduğunu bilirler.

2. ETRAFLARINDAKİ HER ŞEYİN FARKINDADIRLAR

Güçlü kadınlar çevrelerinde ne konuşulduğunun, neyin ima edildiğinin, bakışların farkındadırlar ama genelde bunu belli etmezler. Yalan söylenildiğinin, kendisine kur yapıldığının, çok sevildiğinin de farkındadır. Hisleriyle karşısındaki kişiyi okurlar ve ona göre davranırlar. Bu bazen dezavantaj olabilir onlar için çünkü karşısındaki insanın niyetini anlarlar ve hayal kırıklığına uğrarlar. Fakat güvenilir insanları da tanımaları uzun sürmez. Böylelikle hayatlarında kalıcı ve sağlam insanlara yer açarlar.

3. KÖTÜ BİR GÜN GEÇİRSELER DE KENDİLERİNİ SALMAZLAR

Bazı kadınlar zayıflıklarını anlatmasalar da, duruşlarıyla ya da görünümleriyle belli ederler. Güçlü kadınlar ise ne olursa olsun o gün her zamanki gibi dik duruşuyla evlerinden çıkıp işlerine giderler. Aynaya baktıklarında kendilerinden cesaret alırlar. Her kadın güçlü olmak zorunda veya öyle görünmek zorunda değildir fakat bu kadınlar düşüncelerinin ve hislerinin karşısındaki kişi tarafından okunmasını istemezler. Çünkü yaşadıkları yüzünden tam olarak güvenemezler ve kendilerini böyle koruyacaklarını düşünürler.

4. ÇABUK KAYNAŞMAZSA BİLE SICAKKANLIDIR

Girdikleri her ortamda herkesle kaynaşıp, her şeyini anlatmaya başlayan kadınlardan değillerdir. Sert mizaçlı görünürler. Ama sevgisiz değillerdir. Soğuk görünürler ama amaçları ortamdaki insanları koklamaktır. Onları hisleriyle tartarlar ve genelde yanılmazlar.

Tanıdıktan sonra duvarlarını yıkarlar ve onların herkese göstermediği taraflarıyla karşılaşırsınız. Bitmeyen bir sevgileri, şefkatli kolları vardır. Size güvendikleri takdirde sevgilerini hissettirmekten çekinmezler. Olgun ve güçlü her birey gibi sevgilerini göstermenin bir zayıflık olduğunu düşünmezler. Sevildikçe daha fazla sahiplenirler. Mutlu ve güçlü bir kadın kadar size iyi hissettirecek biri yoktur!

5. KENDİ DEĞERLERİNİ KENDİLERİ BİÇERLER

Güçlü kadınlar başka insanlar üzerinden kendilerini değerlendirmezler. Karşılarındaki erkeğin onları ne kadar sevdiği veya arkadaşlarının onları ne kadar önemsediğine göre kendilerini yargılamazlar.

Başkalarının düşüncelerine saygı gösterirler, fakat inandıklarını başkalarının düşüncelerine göre değiştirmezler. Bunun öz benliklerine hakaret olduğunu bilirler. Kendi inşa ettikleri bir öz güvenleri vardır ve kendilerinden emindirler. Bu yüzden kendilerini severler ve başka bir erkeğin kendilerini seveceği zamanı bekleyerek kendilerini harap etmezler.

6. YALNIZ VAKİT GEÇİRMEYİ SEVERLER

Yalnızlık kendi ruhlarını doyurmaları için eşsiz bir fırsattır. Yalnızlığı kendilerine katacakları yeni şeyler için bir fırsat olarak görürler. Yalnızlıktan korkmazlar hatta en güçlü hissettikleri an yalnız oldukları anlardır. Yalnız kalmamak için arkadaş edinmezler. Kendilerine bir şey katacaklarını bildikleri insanlarla arkadaş olmayı tercih ederler.

Yalnızken yapacakları her şey onlara iyi gelir. Güzel bir yemek yemek, dışarıda sakince bir kahve içmek, sadece oturup insanları seyretmek bile onlara iyi gelir. Anın tadını en iyi onlar çıkarırlar. Gerçek olan dün veya yarın değildir çünkü. Tek gerçek yaşadığımız bu andır.