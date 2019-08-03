Güçlü bir hafızaya sahip olmak için neler tüketilmeli?

Sağlıklı bir beyin tüm vücudun düzenli çalışmasını sağlar. Güçlü bir hafıza için spor yapmak, bol su tüketmek ve bazı besinleri hayatımızın merkezine oturtmamız son derece önemli.

Son derece kıymetli

Çocukluk döneminde hafızanın güçlü olması eğitim sürecinde önemli rol oynar. Yaş ilerledikçe de güçlü bir beyin Alzheimer gibi hastalıklara yakalanma riskini bir hayli azaltır. Peki, güçlü bir hafızaya sahip olmak için ne yemeli, ne içmeli?

Balık

Beyin sağlığı için omega-3 son derece kıymetlidir. Bu nedenle tam bir omega-3 deposu olan balığı sofralarımızdan eksik etmememiz gerekiyor.

Ceviz

E vitamini ve omega-3 yönünden zengin olan ceviz, beyin sağlığının korunmasında ve hafızanın gelişmesinde önemli rol oynar.

Kahve

Antioksidanlar yönünden zengin olan kahve Alzheimer gibi hastalıklara karşı koruyucu özellik taşır. Gün içerisinde dikkat ve konsantrasyon sorunlarının yaşanmasının önüne geçen kahve aynı zamanda hafızanın güçlenmesine de yardımcı olur.

Yabanmersini

Lezzetiyle dillere destan olan yabanmersini beyin sağlığı için de son derece kıymetlidir. İçerdiği antioksidanlar sayesinde yabanmersini hafızanın güçlenmesine yardımcı olur.

Zerdeçal

Sağlıklı bir beden için zerdeçal son derece kıymetli baharatlardan biridir. Depresyonu önleyen zerdeçal ayrıca hafızayı da güçlendirir.

Brokoli

Birçok kişinin tadından dolayı burun kıvırdığı brokolinin sağlığa olan faydaları saymakla bitmiyor. K vitamini ve antioksidanlar bakımından zengin olan brokoli hafızayı güçlendirir ve beyni birçok hastalığa karşı korur.

Kabak çekirdeği

Magnezyum, demir, çinko ve bakır yönünden zengin olan kabak çekirdeği hafızayı güçlendirir. Ayrıca kabak çekirdeği migren ataklarının yaşanmasını bir hayli azaltır.

Bitter çikolata

Kakao oranı yüksek çikolata sağlık için son derece faydalıdır. Her gün bir parça bitter çikolata kalp sağlığından beyin sağlığına kadar birçok konuda şifa kaynağıdır. Hafızayı güçlendiren çikolata ölçülü tüketildiğinde hem kilo verdirir hem de mutluluk hormonunu arttırır.