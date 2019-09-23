Güç şimdi daha sportif: Hyundai Tucson N Line

Hyundai’nin birçok pazarda önemli başarılara imza atan modeli Tucson, Style Plus’tan sonra şimdi de yepyeni ve dinamik bir versiyona kavuşuyor. Hyundai’nin motorsporlarında elde ettiği deneyimlerden esinlenerek hazırladığı N Line, dış tasarımda yapılan sportif dokunuşlar haricinde, gövde ve kabin içindeki aksesuar değişiklikleriyle de dikkat çekiyor. Tucson N Line ile özellikle yüksek performans tutkunlarını hedefleyen Hyundai, Türkiye’de sadece 1.6 litrelik CRDI dizel motoru kullanıyor. Hem ekonomi hem de yeterli performans sunabilen 136 beygirlik dizel ünite aynı zamanda 7 ileri DCT şanzımanla ve dört tekerlekten çekiş sistemi ile dikkat çekiyor. Markanın ilk performans paketli SUV modeli olan Tucson N Line’ın sadece bir başlangıç olduğu, daha sonra birçok modelde benzer sportif öğelere yer verileceği planlanıyor. 1.6 Litre Dizel 7 ileri DCT şanzımanlı 4x4 çekişli Tucson N-Line; 281.500 TL’lik tavsiye edilen liste fiyatına ek olarak lansmana özel 5.500TL’lik nakit desteği ile birlikte 276.000 TL’lik tavsiye edilen kampanyalı fiyata sahip oluyor.