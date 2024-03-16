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Kobi Güç birliği yaptılar, 10 ülkeye pişmaniye gönderiyor
Kobi

Güç birliği yaptılar, 10 ülkeye pişmaniye gönderiyor

Yeniakit Publisher
2024-03-16 21:27:00 -
Güç birliği yaptılar, 10 ülkeye pişmaniye gönderiyor

Kocaeli'de Kovid-19 salgını döneminde yaşanan sıkıntıları aşmak için kurdukları şirket çatısı altında bir araya gelen 5 pişmaniye üreticisi, 10 ülkede damakları tatlandırıyor.

Salgın nedeniyle üretimin azaldığı 2021 yılında güç birliği yapan 5 pişmaniyeci, Kartepe ilçesinde 4 bin metrekare alanda kurdukları tesiste Osmanlı döneminde "saray tatlısı" olarak bilinen pişmaniye imalatını sürdürüyor.

İstihdam edilen 58 kişiyle vanilyalı, kakaolu, narlı, naneli, biberiyeli, kahveli, güllü, portakal aromalı, fıstıklı, fındıklı ve çikolata kaplamalı gibi 15 çeşit pişmaniye üreten şirket, ürünlerini iç pazarın yanı sıra 10 ülkede tüketiciyle buluşturuyor.

Günlük 2,5 ton pişmaniye üreten şirket, ihracat yapılan ülke sayısını artırmayı hedefliyor.

"Yurt dışından 1 ay içinde revize siparişler geliyor"

İzmit Pişmaniye AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Uğurcan Üçcan, babasının 1974 yılından bu yana pişmaniye üretimiyle uğraştığını, kendisinin de yıllardır baba mesleğini devam ettirdiğini söyledi.

Üçcan, farklı markalarla pişmaniye üretimi yapan 5 firma olarak salgın döneminde yaşanan sıkıntıları aşmak için güç birliği yaptıklarını aktararak, 3 yıl önce kurdukları şirketin çatısı altında üretimi sürdürdüklerini kaydetti.
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O dönem yaptıkları girişimde başarı olduklarını ve güzel bir üretim zinciri oluşturduklarını dile getiren Üçcan, "Şirketleri birleştirdikten sonra markaları birleştirdik. İzmit Pişmaniyenin kendine ait bir markası oluşmaya başladı." dedi.

Üçcan, İzmit Pişmaniye AŞ'nin kalitesini iyi bir noktaya getirdiklerini, yurt içinden ve dışından olumlu geri dönüşler aldıklarını anlattı.

Bu yıl ilk defa Makedonya'ya ihracat yaptıklarını belirten Üçcan, şöyle devam etti.

"Yurt dışına ihracatımız arttı. Bu sene 10 ülkeye ulaştık. En son Almanya'ya ihracatımız oldu. Önümüzdeki hafta Makedonya'ya ihracatımız olacak. İngiltere, Hollanda, Rusya'ya da gönderiyoruz. Yurt dışından 1 ay içinde revize siparişler geliyor. Türkiye'nin önemli yerlerinde, iyi lokasyonlarda İzmit Pişmaniye AŞ olarak yeni yerler açıp hem Türkiye'de hem diğer ülkelerde ismimizi ön plana çıkarmak için yeni bir yol haritası oluşturduk. Bir araya gelmemizin avantajları var. Şu anda yeni bir yapılanma içerisindeyiz. Tekrar kurumsallaşmaya yönelik adımlarımızı atmaya başladık. İzmit Pişmaniye AŞ'yi farklı yerlere getirip büyümesi için elimizden geleni yapacağız."

"Üretime emekli ustalarımızla devam ediyoruz"

Üçcan, her yıl ramazan ayının ilk 10 günü pişmaniyeye azalan talebin bayrama yakın arttığına işaret ederek, bayrama yönelik üretime devam ettiklerini, stok üretim yaparak bayrama hazırlandıklarını anlattı.

Sektörde personel sıkıntısı yaşandığına değinen Üçcan, "İzmit'imizin gençleri bu işe fazla yönelmiyor. O yüzden usta yetiştiremiyoruz. Hala emekli ustalarımızla devam ediyoruz, alttan yetişen ustalarımız yok. Bunlar da bizi engelliyor. İŞKUR aracılığıyla bulmaya çalışıyoruz. Çıraklık okulunda pişmaniye üretimiyle ilgili kurslar açıldı. İzmitli pişmaniye çok yemez ama hediye olarak her yere götürür. Bir İzmitli şehir dışına çıktığında eline bakarlar, pişmaniye getirdi mi diye. Talep çok yoğun. Personel olmadığı için 10-15 gün geriden siparişleri teslim ediyoruz. Personel desteğini tamamlayabilsek üretimi 3,5-4 tona çıkarabilir, 30-35 kişi daha istihdam edebiliriz." ifadelerini kullandı.

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