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Ekonomi Gübretaş faaliyet raporuna uluslararası 4 ödül
Ekonomi

Gübretaş faaliyet raporuna uluslararası 4 ödül

GÜBRETAŞ’ın bu yıl 25 Haziran’da yapılan 68. Olağan Genel Kurul toplantısı için yayına hazırlanan 2019 Faaliyet Raporu, uluslararası iki tasarım yarışmasında da ödüle layık görülerek, toplam 4 Altın Ödül kazandı.

Yeniakit Publisher
2020-08-26 12:37:00 -
Gübretaş faaliyet raporuna uluslararası 4 ödül

GÜBRETAŞ Genel Müdürü İbrahim Yumaklı, “Şirket olarak son yıllarda ortaya koyduğumuz dinamik iş anlayışımızı, kurumsal bütünlük çerçevesinde finansal raporlamalarımıza da yansıtıyoruz. Bu amaçla şirketimizin kuruluş misyonu olan ‘verimlilik’ konusunda yaptığı çalışmalara da dikkat çeken sunuşuyla 2019 Faaliyet Raporu’nun, hem görsel tasarım hem de kurgu yönüyle uluslararası platformlarda 4 ayrı altın ödül kazandırması oldukça sevindirici” ifadelerini kullandı.

Bu yıl “Gelişimin ve Büyümenin Anahtarı: Verimlilik” mottosuyla yayınlanan GÜBRETAŞ Faaliyet Raporu’nun tasarımı Graffiti tarafından yapılırken, raporda yer alan illüstrasyonlar ise İspanyol sanatçı Juan Hernaz tarafından çizildi.

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