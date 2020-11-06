GÜBRETAŞ 69 yaşında

KOCAELİ (AA) - Tarım sektörüne kimyevi gübre girdisi tedarik ederek ülke tarımındaki kalite ve verimliliği artırmak amacıyla 6 Kasım 1952'de merhum Adnan Menderes Başbakanlığındaki Bakanlar Kurulu kararıyla kurulan GÜBRETAŞ'ın 69. kuruluş yıl dönümü kutlaması ve mikrobiyoloji laboratuvarı açılışı gerçekleştirildi.

GÜBRETAŞ Genel Müdürü İbrahim Yumaklı ve yöneticiler, üretim ve Ar-Ge üssü Kocaeli'deki Yarımca Tesisleri'nde çalışan personelle bir araya geldi.

Personelle görüşen Yumaklı, burada yaptığı konuşmada, şirketin yıl dönümlerini Yarımca'da kutlamanın geleneksel olduğunu belirterek, şirketin amiral gemisi olan Yarımca Tesisleri'nin Türk tarımı için önemli ürünler ürettiğini söyledi.

Tesisin bundan sonra yeni geliştirilecek ürünlerle ilgili de önemli rol oynayacağını dile getiren Yumaklı, "Rahmetli Adnan Menderes'in o dönemki vizyonuyla alakalı hem Türk tarımının gelişmesi hem de artan nüfusun beslenebilmesi için tarımsal üretiminin çok önemli olduğunu öngörmüşler ve buna istinaden de GÜBRETAŞ'ı Bakanlar Kurulu kararıyla 69 yıl önce kurmuşlar. O dönemden bu döneme bu tesislerde birçok insan çalışmış, birçok idareci gelmiş geçmiş ve bu bayrağı bize teslim etmişler. GÜBRETAŞ her şeyin ilkini yapmış. Türkiye'nin en büyük gübre şirketi. Her zaman bir ürün üretilecekse en iyi ya da en faydalı üreten şirket. Aklınıza ilk ne geliyorsa GÜBRETAŞ yapmış." ifadelerini kullandı.

Yumaklı, kendilerine teslim edilen bayrağı daha yükseklere taşıma vazifesini üstlendiklerini aktararak, şirket olarak birçok yatırım yaptıklarını bildirdi.

- Salgın sürecinde faaliyetler hız kesmedi

Yumaklı, 2013'te üretim tesislerinin yenilendiğini ifade ederek, amonyak tank ve 3 fazdan oluşan limanın birinci fazının tamamlandığını kaydetti.

Başka yatırımların da söz konusu olduğunu belirten Yumaklı, son yıllarda ağırlık verdikleri Ar-Ge faaliyetleri kapsamında Gebze Teknik Üniversitesi ile ortaklaşa Ar-Ge Serası'nı hizmete açtıklarını söyledi.

Dünyadaki iklim değişikliğine işaret eden Yumaklı, "Türkiye bunlardan en çok etkilenecek ülkelerden biri. Dolayısıyla yeni şeyler yapmamız lazım. Emin olun bundan 20 sene sonra bu üretim metodolojilerinin tamamı değişecek. Dünyanın gelişimine ve değişimine uygun yeni ürünler üretmemiz gerekecek. Öyle olursa biz ayakta durabileceğiz. Tamamen bu vizyonla hareket ediyoruz. Salgın var diye ne yatırımlarımızdan ne de üretimimizden vazgeçtik. Sizler de son derece hassas davrandınız. Faaliyetlerimiz durmadı, bundan sonra da bu şekilde devam edecek." şeklinde konuştu.

Yarımca Tesisi'nin en genç personeli Fatih Karabulut da Türkiye'nin değerlerine değer katmak adına burada çalışmaktan mutlu olduğunu aktararak, sağlanan imkanlardan dolayı teşekkür etti.

Genel müdür yardımcıları ve çalışanların da görüşlerini paylaşmasının ardından GÜBRETAŞ'ın 69. kuruluş yıl dönümü için hazırlanan pasta kesildi.

- "GÜBRETAŞ sıvı organik gübre üretip, üreticinin kullanımına sunacak"

Daha sonra mikrobiyoloji laboratuvarının açılışı, Yumaklı ve beraberindekiler tarafından gerçekleştirildi.

Laboratuvarı gezen ve çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Yumaklı, burada yaptığı konuşmada, organik gübre çalışmaları yaptıklarını belirterek, artık GÜBRETAŞ'ın sıvı organik gübre üretip, üreticinin kullanımına sunacağını söyledi.

Laboratuvarda Türkiye için önemli geliştirmeler yapılacağını ifade eden Yumaklı, laboratuvarla orta ve uzun vadede hem GÜBRETAŞ'a hem de tarım sektörüyle ülke ekonomisine büyük katkılar sunacak yeni ürünlerin geliştirileceğini kaydetti.

Yumaklı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının verdiği önemli destekler olduğunu sözlerine ekledi.

- Mikrobiyoloji laboratuvarı

Hem çiftçilere sunduğu ürünlerin kalitesini ve güvenirliğini korunmak hem de tarımsal verimliliği artıran yeni ürün desenleri geliştirmek için laboratuvar faaliyetlerini yürüten GÜBRETAŞ, yeni nesil gübre çalışmaları için mikrobiyoloji laboratuvarı kurdu.

2019 yılı sonunda başlayan Yarımca'daki laboratuvar inşası kısa sürede tamamlandı. Gerekli teknolojik ekipmanların kurulumundan sonra bu alanda ürün geliştirme faaliyetlerini yürütecek mikrobiyoloji ve biyokimya uzmanları istihdam edilerek laboratuvar faaliyete başladı.



Laboratuvarda, toprakta bulunan çok çeşitli sayıdaki, özellikteki mikroorganizmalardan patojen olmayan, toprak ve bitki verimliliğine katkı sağlayan mikroorganizmaların izolasyonu, teşhisi, toprağa uygulanabilir bir ürün formuna dönüştürülmesi çalışmaları gerçekleştirilecek.