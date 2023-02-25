Guardiola, Klopp, Wenger, İlkay, Kaka, Guti dev kampanyaya katılıyor

Spor Toto Süper Lig’in 23. hafta erteleme maçında oynanacak Fenerbahçe-Konyaspor maçı öncesi Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Kulüpler Birliği Temsilcileri basın toplantısı düzenledi.

Ülker Stadı’nda düzenlenen açıklamada Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin, Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak ve Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz hazır bulundu.

İlk olarak açıklamalarda bulunan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Başkanı Mehmet Büyükekşi, kulüplerin sadece bir Avrupa maçında beraber olmadıklarını, lig müsabakalarında da yan yana olduklarını vurgulayarak, “Biliyorsunuz Trabzonspor-Basel maçında ülkemizi derinden etkileyen deprem sonrası bir açıklama yapmıştık. Trabzonspor-Basel maçında tüm kulüp başkanlarımız özellikle Süper Lig Vakfı Başkanı Ali Koç Başkanımız Beşiktaş Başkamız, Trabzonspor Başkanımız, Karagümrük Başkanımız, Antalyaspor Başkanımız, Adana Demirspor Başkanımız ve çok daha fazla başkanımız bir araya geldik. Bugün de yine omuz omuza kampanyası ile ilgili Fenerbahçe Stadı’nda bütün başkanlarımız bir araya geldi. İnşallah yarın da Beşiktaş maçında Ahmet Nur Çebi Başkanımızın davetlisi olarak federasyon ve kulüpler birliği hep beraber maçı seyredeceğiz. Bunun manası şu sadece bir Avrupa Kupası maçında değil Süper Lig maçlarında da tüm kulüplerimiz el ele omuz omuza bu kampanyaya destek veriyorlar ve beraber oluyorlar” şeklinde konuştu.

“Yardım hareketini bir üst noktaya taşımak istiyoruz”

Depremde zarar gören vatandaşlara destek olmak amacıyla "Omuz Omuza" dayanışma kampanyası başlattıklarını söyleyen Başkan Büyükekşi, “Ülkemizi derinden sarsan deprem felaketlerinin acısı hala çok taze. Bölge halkımızın, afetzedelerimizin yaralarını sarmak için felaketin ilk gününden bu yana devletimiz, kurumlarımız ve halkımız elinden geleni yapmaya devam ediyor. Biz de futbol ailesi olarak; acısı acımız olan deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın yanında olmayı sürdürmeyi, daha önce başlattığımız yardım ve dayanışma hareketini bir üst noktaya taşımayı istiyoruz. Şimdi omuz omuza vererek gözyaşlarımızı silme, bir olup birlik olup dertlerimize derman olma zamanı. Umutları yeniden yeşertmenin vakti. Bu amaçla daha önce Trabzonspor-Basel karşılaşması sonrasında kulüp başkanlarımızla birlikte duyurduğumuz üzere 1 Mart 2023 Çarşamba akşamı “Omuz Omuza” dayanışma ve yardımlaşma kampanyamızı başlatıyoruz. Bu kampanya ile futbolun birlik, beraberlik, kardeşlik, dayanışma ve yardımlaşma gücünü tüm dünyaya bir kez daha göstererek, futbol ailesi olarak bölge halkımıza desteğimizi güçlü şekilde hissettirmek adına omuz omuza vereceğiz” ifadelerini kullandı.

“Birçok yıldız ismi bir araya getirmeyi hedefliyoruz”

"Omuz Omuza" kampanyası kapsamında yapılacak ortak yayında dünya yıldızlarının da katkı sağlaması için birçok ismi bir araya getirmeyi hedeflediklerinin altının çizen Büyükekşi, “Yardım organizasyonumuzun ilk adımını, 1 Mart Çarşamba akşamı saat 20.00’de başlayacak, aSpor, beIN Sports, D Smart Sports, Tivibu Spor, TRT Spor ve TV 8,5 televizyon kanallarımız ile pek çok spor yayını yapan radyo ve YouTube kanallarından gerçekleştirilecek ortak canlı yayınla atacağız. Bu yayınla yurt içinde ve yurt dışında futbola gönül veren ve deprem felaketleri sonrasında kalbi Türkiye için atan herkesi bir araya getirmeyi hedefliyoruz. Birkaç örnek vermek gerekirse Manchester City’nin hocası Pep Guardiola, Liverpool’un hocası Jurgen Kloop, Arsene Wenger, Manchester City’nin kaptanı İlkay Gündoğan, Guti, Kaka gibi birçok ismi inşallah bir araya getirmeyi hedefliyoruz” açıklamasını yaptı.

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“Herkesi kampanyamıza destek olmaya davet ediyorum”

Söz konusu yardım kampanyasının 15 Haziran’a kadar süreceğini dile getiren Mehmet Büyükekşi açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:

“Söz konusu yayını, kulüp başkanlarımız, futbolcularımız, milli takım oyuncularımız, teknik direktörlerimiz, sanat dünyası ve spor basını başta olmak üzere camiamızın önde gelen isimleri ile gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Bu dönemde desteğini yakın bir şekilde hissettiren FIFA, UEFA, yabancı futbol federasyonlarının yöneticilerinin ve uluslararası yıldız futbolcuların da organizasyona katılımını bekliyoruz. 1 Mart’ta başlayacak ve 15 Haziran’a kadar sürecek olan ‘Omuz Omuza’ dayanışma ve yardımlaşma kampanyamızdan elde edilecek gelir deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın barınma ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılacak. Kaybedecek vaktimiz yok. 1 Mart’ta herkesi ekranlarının başında kampanyamıza destek olmaya, yaralarımızı hep birlikte sarmaya davet ediyorum.”