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Spor Guardiola, Kevin De Bruyne'le ilgili çok kötü haber: Belçikalı yıldız birkaç ay kadar uzak kalacak!
Spor

Guardiola, Kevin De Bruyne'le ilgili çok kötü haber: Belçikalı yıldız birkaç ay kadar uzak kalacak!

Yeniakit Publisher
2023-08-15 22:50:00 - 2023-08-15 22:51:53
Guardiola, Kevin De Bruyne'le ilgili çok kötü haber: Belçikalı yıldız birkaç ay kadar uzak kalacak!

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Belçikalı yıldız Kevin De Bruyne sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalacağını açıkladı: Ameliyat olmasa bile sahalardan kopacak! Manchester City yönetimini kara kara düşündürecek! Manchester City sezon öncesi Kevin De Bruyne şok yaşıyor! Belçikalı yıldız ameliyat edilebilir

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Belçikalı yıldız Kevin De Bruyne'nin sakatlığından dolayı birkaç ay sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, UEFA Süper Kupa'da karşılaşacakları Sevilla maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Premier Lig'in ilk haftasında oynanana Burnley maçında sakatlanarak oyundan çıkan Kevin De Bruyne ile ilgili bilgiler de veren Guardiola, "Kevin de Bruyne'nin sakatlığı ciddi, birkaç ay sahalardan uzak olacak. Alternatiflerimiz var. Yeri doldurulamaz ama yetenekli oyuncularımız var" ifadelerini kullandı.

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Belçikalı orta sahanın ameliyat olup olmayacağı ile ilgili önümüzdeki günlerde karar verileceği belirtildi.
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