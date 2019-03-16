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Guaido petrol şirketinin kontrolünü eline geçirdi

Venezuela'da kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, ülkesinin devlet petrol şirketi PDVSA'nın ABD'deki iştiraki olan rafineri firması Citgo'nun kontrolünü ele geçirdiğini söyledi.

16 Mart 2019 Cumartesi 13:17
Guaido petrol şirketinin kontrolünü eline geçirdi

Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, Twitter açıklamasında, "Her şeyi çalmak istediler fakat Citgo'nun kontrolünü sağladık ve şirketin faaliyetlerini devam ettirmesi için gereken lisans da bizim elimizde. Bu şekilde devletin önemli bir mal varlığı kurtarılmış oluyor" dedi.

Rosneft'ten açıklama gelmedi

Citgo'nun hisselerinin yüzde 49.9'u ipotek halinde Rus devlet petrol şirketi Rosneft'in kontrolünde bulunuyor. Rosneft'ten ise şirketin kontrolünün muhaliflerin eline geçmiş olması hakkında bir açıklama gelmiş değil.
ABD, her ikisi de PDVSA'nın iştirakleri olan Citgo ile PDV Holding'in işlem yapabilmeleri için gereken lisanslarının geçerlilik süresini 28 Nisan'a kadar uzatmıştı.

Citgo şubatta muhalifler tarafından göreve getirilmiş yeni bir yönetim kurulunu kabul etmişti. Daha sonraysa şirketin PDVSA ile iletişimini kopardığı öğrenilmişti.

ABD ocak sonunda PDVSA'ya karşı yaptırım getirip şirketin 7 milyar dolar değerindeki hissesini bloke etmişti.

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 13:17
  1. Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido
  2. venezuela

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