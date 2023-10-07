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Kobi GTÜ'de tohum ve bitki sağlığı kliniği hizmete açıldı
Kobi

GTÜ'de tohum ve bitki sağlığı kliniği hizmete açıldı

Yeniakit Publisher
2023-10-07 21:29:00 -
GTÜ'de tohum ve bitki sağlığı kliniği hizmete açıldı

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, "Tohum ve Bitki Sağlığı" kliniğini açtı.

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, tarımsal üretimde tohumdan hasat dönemine kadarki süreç içerisinde ortaya çıkan hastalıklar, üretim rekoltesi, doku kültürü çalışmaları, bitki hastalıkları çalışmaları ve susuz tarımda ilgili ortaya çıkan hastalıklara karşı hizmet verecek olan "Tohum ve Bitki Sağlığı" kliniğini açtı.

Konuyla ilgili olarak Pankobirlik Genel Başkanı Ramazan Erkoyuncu, "Çok güzel bir klinik olduğunu hocamız anlatınca daha iyi anladım. Hadiseye biz bir çiftçi kuruluşu olarak baktık. Tarım ile ilgili toprak ve bitkileri düşünüldü fakat suyu da düşünmemiz lazım. Toprak hastalığı, tohum hastalığı ve ürün hastalığı zor bir durum. Eskiden biz birkaç ilaç atardık başka ilaç yoktu ama şimdi buğdaya bile çokça ilaç var. Kök hastalığı başlı başına bir derttir. Biz bu kök hastalığını pancarda çözebilirsek çiftçinin yanında daha verimli olmuş olacağız. 10 yıllık üniversite dev Konya Şeker firmasına yönelik herhangi bir iyileştirme çalışması olmamış, elle tutulur bir çalışma yok. Evet şimdi basit gelebilir ama bunu yapacak olan bir üniversite var. Her türlü hastalığı araştırmak, çiftçinin uğraştığı hastalıklara çözüm bulmak için bir üniversite kliniği oldu" dedi.

Programda konuşan kliniğin kurucusu Selçuk Üniversitesi Ziraat Mühendisliği Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kubilay Kurtuluş Baştaş, bitki sağlığı ve biyolojik çalışmalar gıda güvenliği açısından önemli olduğunu söyledi. Baştaş, "İklim değişikliği bu organizmalar ve ortam değişikliği için önemlidir. Şu an 550'den fazla hastalık mevcut. Bitkileri bu hastalıklardan koruyacak son düzey teknolojilere sahip olmak zorundayız. Bu üniversitede ilk ve tek klinik bitki sağlığı kliniği hizmete girdi. Hastalıkların tanısı ve üretim aşamasında hastalıklarla mücadele üreticilerin rekoltesini artıracak, araştırmacılar için büyük yol gösterecek" diye konuştu. 

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