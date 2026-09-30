GTÜ Öğrencisi COP31 Deniz Komitesi Eş Başkanı Oldu
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Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Çevre Mühendisliği Bölümü 4. sınıf öğrencisi ve Üniversite İklim Elçisi Bilge Duru Gürsoy, Ankara’da düzenlenen COP31 İklim Elçileri Toplantısı kapsamında, Türkiye İklim Elçileri Ağı bünyesindeki COP31 Denizler ve Okyanuslar Komitesi Eş Başkanı olarak seçildi.
Ulusal ve uluslararası iklim politikalarında gençliğin karar alma ve uygulama süreçlerindeki etkinliğini artırmayı amaçlayan toplantıda GTÜ’yü temsil eden Gürsoy; denizel ekosistemlerin korunması, deniz kirliliğiyle mücadele ve iklim değişikliği odaklı çözüm mekanizmalarında yürütülecek çalışmalara öncülük edecek.
Politika Önerilerine ve Saha Projelerine Öncülük Edecek
Gürsoy, yeni görevi kapsamında Türkiye genelindeki genç iklim elçileriyle koordineli bir şekilde çalışarak denizler ve okyanuslar odağında kapsamlı politika önerilerinin hazırlanmasına ve somut saha projelerinin hayata geçirilmesine liderlik edecek.