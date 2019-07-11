GTO’dan dijital ticaret atağı

Gaziantep Ticaret Odası, Türkiye’nin elektronik pazar yeri platformu öncülerinden n11.com ile birlikte “KOBİ’ler İçin E-Ticaret ve E-İhracat Fırsatları” toplantısı düzenledi.

Toplantı öncesinde n11.com CEO’su Won Yong Jo ve Kore Ticaret-Yatırım Teşvik Ajansı (KOTRA) Genel Direktörü Hyun Chul Kim’in de katılımıyla GTO üyelerine e-ticaret ve e-ihracatta avantaj sağlayacak iş birliği protokolünün imzaları atıldı.

KOBİ’ler İçin E-Ticaret ve E-İhracat Fırsatları toplantısında konuşan GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, çağın iş modelinin e-ticaret olduğunu söyleyerek, 2018 yılı rakamlarına göre Çin’in 634 milyar dolarlık Pazar büyüklüğüyle dünya birincisi olduğunu, Türkiye’de ise bu rakamın 6,1 milyar dolar olduğunu belirtti.

2019 yılında küresel e-ticaret pazarının 3,5 trilyon dolar olmasının öngörüldüğünü dile getiren Yıldırım, KOBİ’ler olarak bu pastadan daha büyük bir pay alabilmek için yeni yol haritasına ihtiyaç duyduklarını ekleyerek, “Bu pastadaki payı artırmamız için yurtiçi e-ticaret ve sınır ötesi e-ihracatta önemli bir potansiyele sahibiz. Türkiye’nin bu potansiyelini ortaya çıkaracak desteklere ihtiyaç var. Kargo ücretlerinden vergilere kadar pek çok konuda sağlanacak devlet desteği Türkiye’nin e-ticaret hacminin artmasına doğrudan etki edecektir” dedi

Elektronik Ticaret Gümrük Beyanı verilerine göre 2018 yılında Türkiye’den 358 milyon dolar e-ihracat gerçekleştiğini belirten Yıldırım, “E-ihracat yapan firmaların da ihracatçı sayılması ve ihracatçılara verilen teşviklerden yararlanabilmesi bu konuda atılması gereken önemli adımlardır” şeklinde konuştu.

“GTO’nun üzerinde çalıştığı yeni proje dijital ticaret üzerine”

“Biz, üyelerimize dijital ticareti öğretmekte kararlıyız” diyen Başkan Yıldırım, GTO olarak Gaziantep’in ulusal ve uluslararası ticaret başarısını e-ticaret ve e-ihracat boyutunda da yakalamayı hedeflediklerini ifade ederek, dijital ticarette de tüm alanlarda olduğu gibi üyelerinin çözüm ortağı ve yol arkadaşı olacaklarını söyledi.

Bu alanda yeni bir projenin hazırlığını yaptıklarını aktaran Yıldırım, GTO üyelerini e-ticaret ile tanışmalarından e-ihracata kadar uzanan bir yolculuğa çıkartacaklarını, bunu da 3 adımda gerçekleştirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Yıldırım, “İlk olarak üyelerimizi e-ticaret ile tanıştırıp n11.com gibi pazar yerlerinde ticaret yapmalarına destek olacağız. İkinci aşamada, üyelerimizin kendi dijital platformlarından satış yapmalarına teşvik edeceğiz. Nihayetinde e-ihracat yapmalarını sağlayacağız. Bana kalırsa bugün Türkiye’nin en fazla ihracat yapan kentlerinden olan Gaziantep’in yarın en fazla e-ihracat yapan kent olmaması için hiçbir sebep yok. Bunu başarabiliriz” ifadelerini kullandı.

Başkan Yıldırım’ın ardından kürsüye gelen n11.com CEO’su Won Yong Jo ise her ayın 11’inde Türkiye’nin çeşitli noktalarında düzenleyecekleri etkinliğin ilkini Gaziantep’te gerçekleştirdiklerini ve Gaziantep Ticaret Odası iş birliğiyle gelecek süreçte e-ticaret ve e-ihracat hacmini artıracak çalışmalar yapacaklarını belirtti.

n11.com’un GTO üyelerine dijital ticaret yolunda her türlü desteği vereceğini ve yurt dışı ihracatına aracılık edeceğini dile getiren CEO Won Yong Jo, “E-ticaret sürekli bir değişim, dönüşüm içerisinde. Bu değişim de müşteri taleplerine göre belirleniyor. Biz de n11.com olarak her geçen gün kendimizi yeniliyor ve büyümeye devam ediyoruz. Gaziantep’te çok önemli bir e-ticaret potansiyeli var. Çok kaliteli ve uygun fiyatlı ürünler üretiyorsunuz fakat mevcut potansiyel yeterince değerlendirilemiyor” ifadelerine yer verdi.

İş birliğinden dolayı Gaziantep Ticaret Odasına teşekkür eden Yong Jo, “Gaziantep Ticaret Odasının 26 bin üyesi var fakat Gaziantep’ten bize yapılan iş ortaklığı başvurusu 2 bin. Birlikte yapacağımız çalışmalar ve GTO üyelerine sağlayacağımız destek ve teşviklerle inanıyorum ki bu rakam hızlı bir şekilde artacak” diye konuştu.

Toplantının devamında Kore Ticaret-Yatırım Teşvik Ajansı (KOTRA) uzmanıca Güney Kore ekonomisi ve ajans faaliyetleri, n11.com uzmanlarınca da “KOBİ’lerin E-Ticarete Entegrasyon ve Satış Süreçleri”, “İnternetten Toptan Satış” ve “E-İhracat ve Lojistik Süreçleri” hakkında sunumlar gerçekleştirildi, katılımcıların soruları cevaplandı.

Yoğun bir ilgiye sahne olan “KOBİ’ler İçin E-Ticaret ve E-İhracat Fırsatları” toplantısına GTO Meclis Başkan Yardımcısı Mehmet Dal ve GTO Yönetim Kurulu Üyelerinin yanı sıra TMMOB Gaziantep Şube Başkanı Hüseyin Ovayolu da katıldı.