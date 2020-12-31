GSS aylık ödemesi ne kadar? Borç yapılandırmadan kimler faydalanacak?

Sosyal Güvenlik Kurumu’na ( SGK) 60 günden fazla prim borcu bulunan BAĞ-KUR’lu ve GSS’lilerin (genel sağlık sigortası) sağlık hizmetlerinden yararlanma süresi dün bir kez daha uzatılmıştı. Öte yandan SGK ve GSS borcu başta olmak üzere pek çok vergi borcu için faizin silinmesi yönünde kolaylık sağlayacak olan yapılandırmaya ilişkin yasa teklifi Meclis’ten geçti. 31 Mart 2021 tarihine kadar gelir testi yaptırıp da geliri asgari ücretin üçte birinin (bu yıl için 981 lira) altında olanların bütün borçları silinecek. Primlerini devlet ödeyecek. Yapılandırma kanunu uyarınca, daha önce hiç gelir testi yaptırmamış olanlara 31 Mart 2021 tarihine kadar testi yaptırması gerekiyor. GSS prim borcunun anapara miktarını 31 Nisan 2021 tarihine kadar istedikleri gibi (peşin, taksit halinde, parça parça) ödeme imkanı bulunuyor. Örneğin, 6 bin 374 lira GSS prim borcu olan, peşin ödemede 3 bin 344 lira gecikme cezası ve zammından kurtulacak.

GSS aylık ödemesi ne kadar?

Yapılandırma yasasına göre gelir testi için gerekli süreyi kaçıranlar da 31 Mart 2021 tarihine kadar gelir testine başvurabilecekler.Genel sağlık sigortası borçlarına yönelik yapılandırma bu yılın ağustos ayı öncesi borçlarını kapsıyor. Dolayısıyla eylül, ekim, kasım, aralık ve bundan sonraki ayların genel sağlık sigortası primlerinin yatırılması gerekiyor. Aksi halde yine borçlu gözükeceksiniz. Ödenen aylık prim tutarı brüt asgari ücretin yüzde 3’ü. 2020 sonuna kadar aylık ödenecek tutar 88.29 lira, 2021 yılı başından itibaren de aylık 107.3 lira.

GSS borç yapılandırmadan kimler faydalanacak?

Bağ-Kur, tarımda süreksiz çalışanlar, toplu taşıma araçlarında kısmi çalışanlar da borçlarını yapılandırarak, ilk taksit ödemeleri ve yapılandırma kapsamı dışında 60 gün ve üzeri prim borçlarının bulunmaması halinde sağlık yardımlarından yararlanacak. Bu yıl ödenmesi gereken GSS primi aylık 88.29 lira olup ödeme gücü olmayanların primini devlet karşılıyor. Ödeme gücü de gelir testi ile belirleniyor.