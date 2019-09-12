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GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi:

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Meclis Başkanı M.

12 Eylül 2019 Perşembe 18:44
GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi:

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Meclis Başkanı M.Emre Alp, Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt, Yönetim Kurulu ve Meclis üyelerinden oluşan heyet Gaziantep Sanayi Odası’na (GSO) ziyarette bulundu.


GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi ve Yönetim Kurulu üyelerinin karşıladığı heyete Gaziantep sanayisi, ticareti, ekonomisi, tarihi, gastronomisi ve kültürel yapısı hakkında bilgiler verildi.


Kentlerin birbiriyle olan iletişimi ve işbirliği süreçlerinin önemine işaret eden GSO Yönetim Kurulu başkanı Adnan Ünverdi, “Edirne sanayisi, tarihi ve kültürüyle cazibesi her geçen gün artan bir şehir. Türkiye’de şehirlerin birbirleri ile iletişim kurmaları ve istişare içinde bulunmaları ülkemizin faydasına olacaktır. Çünkü her şehrin kendisine ait bir hikayesi, bir başarısı var. Bunları paylaşınca da zenginlik ortaya çıkıyor” dedi.


Adnan Ünverdi, Gaziantep’in kendine has üretim metodu ve mücadele ruhuyla parlayan yıldız olduğunu belirterek, “Gaziantep Ortadoğu’ya açılan kapı konumunda. Şu an Gaziantep 6 Organize Sanayi Bölgesi (OSB)ile Türkiye’nin en büyük OSB’sine sahip bir şehir” dedi.


GSO ile Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) arasında gerçekleştirilen protokol ile hayata geçirilen Mesleki Eğitim Projesi (GASİMEP) hakkında da bilgiler veren Ünverdi, “Geçen yıl başlayan projemiz iş dünyasından yoğun ilgi gördü. Proje kapsamında, mesleki beceri testini geçen öğrencilerimiz, eşleştirilen firmalarda personel öğrenci olarak iş hayatıyla buluşuyor. Bölgede bir ilk olarak başlatılan projemiz ülkemizde rol model olmaya başladı. Şu ana kadar çok güzel dönüşler aldık. Firmalarımız, öğrencilerimizin aileleri ve öğrenciler projede yer almaktan dolayı çok memnunlar. Amacımız ülkemize her anlamda değer katmak ve bu hedef doğrultusunda çalışmaya devam ediyoruz. İnşallah tüm şehirlerimiz el ele vererek daha güzel projelere imza atarız. Ziyaretiniz için teşekkür ediyorum”şeklinde konuştu.


Gaziantep ve Edirne’nin ülkemiz için çok önemli şehirler olduğunu belirten ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt da, “Edirne Osmanlı’ya başkentlik yapmış bir il ve çok güzel bir mutfağa sahibiz. Gaziantep de mutfağı ile söz sahibi bir kent. Yılda 3 buçuk milyon turist Edirne’yi ziyaret ediyor ve yaklaşık 746 tane Osmanlı zamanından kalma tarihi eserimiz ayakta. Edirne Avrupa’ya açılan bir kapı ve Gazianteplileri şehrimize davet ediyoruz.Ev sahipliğiniz için sizlere çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 18:44
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