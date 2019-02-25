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GSMA Mobil Dünya Kongresi kapılarını açtı

Dünyanın önde gelen teknoloji devlerinin birbirinden ilgi çekici ürün ve hizmetleriyle yerini aldığı GSMA Mobil Dünya Kongresi'ne, bu yıl 200'ü aşkın ülkeden yaklaşık 107 bin ziyaretçinin katılımı bekleniyor- Dünya devlerinin yanı sıra Türk şirketlerinin de çıkarma yaptığı fuara, Türkiye'nin milli teknoloji hamlesi kapsamında ürün ve hizmet geliştiren şirketleri de katılıyor

25 Şubat 2019 Pazartesi 14:20
GSMA Mobil Dünya Kongresi kapılarını açtı

BARSELONA (AA) - Dünyanın en büyük teknoloji fuarlarından biri olarak kabul edilen GSMA Mobil Dünya Kongresi-Mobile World Congress (MWC 2019), İspanya'nın Barselona kentinde kapılarını açtı.

Dünyanın önde gelen teknoloji devlerinin birbirinden ilgi çekici ürün ve hizmetleriyle yerini aldığı GSMA Mobil Dünya Kongresi'ne, bu yıl 200'ü aşkın ülkeden yaklaşık 107 bin ziyaretçinin katılımı bekleniyor.

Bu yılki teması "Intelligent Connectivity-Akıllı Bağlantı" olarak belirlenen fuara, dünya devlerinin yanı sıra Türk şirketleri de çıkarma yaptı.

Türkiye'nin milli teknoloji hamlesi kapsamında ürün ve hizmet geliştiren şirketleri de fuarda yerini aldı. Fuara 30'u aşkın Türk şirketi katıldı.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) üyesi şirketlerin yanı sıra Turkcell, Vestel, Türk Telekom ve General Mobile gibi yerli şirketler, Türkiye'nin dijital ihracat hamlesine katkı sağlamak ve geliştirdikleri ürün ve hizmetleri global pazara sunmak amacıyla fuarda yerini aldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın da yarın fuara katılması bekleniyor.


- Fuara 5G teknolojileri damga vurdu


Bu yıl fuarın amiral gemisi 5G teknolojileri olarak öne çıkıyor.

Tüm ürün ve hizmetlerinde 5G teknolojilerini konumlandıran ve tanıtan şirketler, yapay zeka, artırılmış gerçeklik, dokunmatik sensörler ve bulut teknolojileri gibi alanlarda da ziyaretçilerin ilgisini çekebilmek için kıyasıya yarışıyor.


- Turkcell, dijital ihracat hamlesine hız verdi


Turkcell, geçen yıl yine GSMA'da açıkladığı dijital ihracat hamlesine hız verdi.

Fuarın en yenilikçi ve kendi teknolojilerini geliştiren şirketlere ayrılan Innovation City 4. salonda yer alan "Turkcell/Lifecell" standında, geliştirilen teknolojiler sergileniyor.

Ziyaretçilerden büyük ilgi gören şirketin, bu yıl da yine dijital ihracatta önemli bir duyuru yapması bekleniyor.


- Katlanabilir telefonlar arka arkaya geldi


Akıllı telefonlar, GSMA'da öne çıkan diğer ürünler oldu.

Başta katlanabilir telefonlar olmak üzere kameralarda geliştirdikleri özellikleri ile öne çıkardıkları telefonlarının tanıtımını fuar öncesi arka arkaya yapan şirketler, yeni telefonlarını stantlarında da görücüye çıkardı.

Şirketler, katlanabilir telefonların yanı sıra kullanıcıların daha iyi performans elde etmesini sağlamak amacıyla 5 kameralı telefonlarını da ziyaretçilerin beğenisine sundu.

Türkiye'de ürettiği telefonları ile akıllı telefon pazarında kendi kulvarında atağa kalkan Vestel'in fuar kapsamında yeni telefonunu tanıtması, Türk Telekom'un da yeni iş birliklerini fuarda duyurması bekleniyor.


- Robotlar ve VR teknolojiler 5G ile daha hızlı


Fuar kapsamında her yıl olduğu gibi 2019'da da robotlar, VR teknolojiler ve oyun sektörü profesyonellerinin son geliştirdiği ürünler ilgi çeken diğer kategoriler arasında yerini aldı.

Bu yıl farklı olarak, 5G teknolojilerinin tüm alanlara getirdiği yenilik ve hız biraz daha fark edilebilir seviyeye ulaşırken, 5G ile yönetilen robotlar, oyun sektöründe VR teknolojileri kullanılan gözlükler 5G ile daha hızlı hale getirildi.

Yeni teknolojileri ziyaretçilerin deneyimlemesine imkan veren stantlar, ziyaretçi akınına uğradı.

Fuar, 28 Şubat'a kadar devam edecek.



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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 14:20
  1. GSMA Mobil Dünya Kongresi kapılarını açtı

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