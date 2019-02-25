GSMA Mobil Dünya Kongresi-Mobile World Congress (MWC 2019), İspanya’nın Barselona kentinde kapılarını açtı.

Kürsel alanda önde gelen teknoloji devlerinin birbirinden ilgi çekici ürün ve hizmetleriyle yerini aldığı GSMA Mobil Dünya Kongresi başladı. İspanya’nın Barselona kentinden başlayan fuara bu yıl 200’ü aşkın ülkeden yaklaşık 107 bin ziyaretçinin katılımı öngörülüyor.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) üyesi şirketlerin yanı sıra Turkcell, Vestel, Türk Telekom ve General Mobile gibi yerli şirketler, Türkiye’nin dijital ihracat hamlesine katkı sağlamak ve geliştirdikleri ürün ve hizmetleri global pazara sunmak amacıyla fuarda yerini aldı.

Turkcell ’Lifecell’ standıyla fuarda

Fuarın en yenilikçi ve kendi teknolojilerini geliştiren şirketlere ayrılan Innovation City 4. salonda yer alan "Turkcell/Lifecell" standında, geliştirilen teknolojiler sergileniyor. Ziyaretçilerden büyük ilgi gören şirketin, bu yıl da yine dijital ihracatta önemli bir duyuru yapması bekleniyor.

Ziyaretçilerin yeni teknolojileri deneyimlemesine imkan veren stantlara ilgi gösterdiği fuar, 28 Şubat’a kadar devam edecek.