Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) gençlik kampları için başvurular 15 Nisan'da başlıyor. Gençler; çeşitli sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle unutamayacakları bir dönem yaşayacakları kamplara katılabilmek için 11 Temmuz’a kadar başvurabilirsiniz. İşte GSB gençlik kamp yerleri listesi...

Aydın Efeler Gençlik Kampı

Kamp merkezi Aydın iline 70 km uzaklıktaki Kuşadası Davutlar mevkiindedir. Kamp 3 kişilik bungalovlardan oluşmakta olup içlerinde duş, tuvalet ve dolaplar bulunmaktadır. Ayrıca kampta voleybol, basketbol, tenis, badminton, mini futbol, masa tenisi aktivelerinin yapılabileceği sahalar ile anfi tiyatro ve yüzme havuzu bulunmaktadır.

Kamp kapasitesi 176 kişidir.

Kampta, El sanatları, Tiyatro, Müzik, Halk Oyunları, Deniz Aktiviteleri, Spor Aktiviteleri, Geziler yapılmaktadır.

Kampa katılacak gençler kişisel giysileri (şapka, eşofman, gözlük, şort, mayo, havlu, terlik,güneş kremi, v.b.) ile temizlik malzemelerini beraberinde getireceklerdir.

GSB Antalya Alaaddin Keykubat Gençlik Kampı

Kamp merkezi Antalya'ya 12 km uzaklıktadır. Kamp merkezinde 4 kişilik, 33 adet bungalov bulunmaktadır. İçinde banyo, tuvalet ve dolaplar bulunmaktadır. Ayrıca kampta voleybol, basketbol, tenis, badminton, mini futbol, masa tenisi aktivelerinin yapılabileceği sahalar ile anfi tiyatro ve yapay tırmanış duvarı bulunmaktadır. Kamp kapasitesi 220 kişidir. Kampta, El sanatları, Tiyatro, Müzik, Halk Oyunları, Spor Aktiviteleri, Geziler yapılmaktadır. Kampa katılacak gençler kişisel giysileri (şapka, eşofman, gözlük, şort, mayo, havlu, terlik,güneş kremi, v.b.) ile temizlik malzemelerini beraberinde getireceklerdir.

GSB İzmir Atatürk Gençlik Kampı

Kamp merkezi İzmir'e 120, Çeşme'ye 20, Ilıca'ya 7 km uzaklıktadır. Odalar 3 veya 4 kişilik olup her odada banyo, tuvalet ve dolaplar bulunmaktadır. Ayrıca kampta voleybol, basketbol, tenis, badminton, mini futbol, masa tenisi aktivelerinin yapılabileceği sahalar ile anfi tiyatro bulunmaktadır.

Kamp kapasitesi 176 kişidir.

Kampta, El sanatları, Tiyatro, Müzik, Halk Oyunları, Deniz Aktiviteleri, Spor Aktiviteleri, Geziler yapılmaktadır.

Kampa katılacak gençler kişisel giysileri (şapka, eşofman, gözlük, şort, mayo, havlu, terlik, v.b.) ile temizlik malzemelerini beraberinde getireceklerdir.

GSB Trabzon Doğu Karadeniz Gençlik Kampı

Trabzon'a 55 km. uzaklıkta Düzköy İlçesine bağlı Haçkalı Baba mevkiinde bulunan kamp alanında konaklama ağaç bungalov evlerde yapılacaktır. Kamp alanında yemekhane, mutfak, sentetik futbol sahası, badminton, basketbol ve voleybol oyun alanları bulunmaktadır.

Kamp kapasitesi 132 kişidir.

Kampta treking, halk oyunları, drama, paintball, futbol, mini golf, badminton, voleybol ve basketbol etkinlikleri ile Çal Mağarası gezisi ve kaya inişi, Uzungöl, Sümela Manastırı, Ayasofya Müzesi, Atatürk Köşkü ve şehir gezileri gerçekleştirilecektir.

Kamp doğa kampı olduğu için yılın her döneminde hava oldukça serindir. Dolayısıyla kampa gelirken kampçılar yanlarında kalın giysilerini de (kazak, mont, eşofman vs.) getirmeleri gerekmektedir. Ayrıca temizlik malzemelerini de beraberinde getireceklerdir.

GSB Samsun 19 Mayıs Gençlik Kampı

Kamp merkezi Samsun iline 33 km uzaklıktadır.

Kamp kapasitesi 176 kişidir.

Kampta El sanatları, Tiyatro, Müzik, Halk Oyunları, Deniz Aktiviteleri, Spor Aktiviteleri, Geziler yapılmaktadır. Ayrıca voleybol, basketbol, tenis, badminton, mini futbol, masa tenisi aktivelerinin yapılabileceği sahalar ile amfi tiyatro ve yüzme havuzu bulunmaktadır.

Kampçılar, kişisel giysileri (şapka, eşofman, gözlük, şort, mayo, havlu, terlik, v.b.) ile temizlik malzemelerini beraberinde getireceklerdir. Deniz ve havuz etkinlikleri için koruyucu güneş kremi getirilmesi önerilir.

GSB Kastamonu Yolkonak Gençlik Kampı

Kamp merkezi Kastamonu'ya 10 km uzaklıkta bulunan Kadıdağı Yaylası Mevkiinde'dir. Kastamonu şehir merkezi ile kamp alanı yaklaşık 10 dakika sürmekte olup deniz seviyesinden 800 m. yüksekliktedir. Kampta konaklama 4 kişilik, duşu ve tuvaleti içinde bulunan bungalovlarda yapılmaktadır.

Kamp kapasitesi 220 kişidir.

Kampta, Paintball, Oryantiring, Yüksek İp Aktiviteleri, Ata Binme, Doğa Yürüyüşü, Voleybol, Futbol, Geleneksel Türk Sokak Oyunları, El Sanatları, Halkoyunları, Müzik, Tiyatronun yanı sıra; Kastamonu Şehir Gezisi, Daday İlçesi At Çiftliği Gezisi yapılmaktadır.

Kamp doğa kampı olduğu için yılın her döneminde hava oldukça serindir. Dolayısıyla kampa gelirken kampçılar yanlarında kalın giysilerini de (kazak, mont, eşofman vs.) getirmeleri gerekmektedir. Ayrıca temizlik malzemelerini de beraberinde getireceklerdir.

GSB Hatay İskenderun Uluçınar Gençlik Kampı

Kamp merkezi İl Merkezine 35 km. İskenderun ilçesine ise 30 km. uzaklıktadır. Kamp 2 blok ( her blok 12 oda ve iki katlı) ve 41 adet bungalovdan (4 kişilik) oluşmakta olup içlerinde duş, tuvalet ve dolaplar bulunmaktadır.

Kamp kapasitesi 308 kişidir.

Kampta El sanatları, Tiyatro, Müzik, Halk Oyunları, Deniz Aktiviteleri, Spor Aktiviteleri, Geziler yapılmaktadır. Ayrıca voleybol, basketbol, tenis, badminton, mini futbol, masa tenisi aktivelerinin yapılabileceği sahalar ile yüzme havuzu bulunmaktadır.

Kampçılar, kişisel giysileri (şapka, eşofman, gözlük, şort, mayo, havlu, terlik,güneş kremi, v.b.) ile temizlik malzemelerini beraberinde getireceklerdir. Deniz ve havuz etkinlikleri için koruyucu güneş kremi getirilmesi önerilir.

GSB Osmaniye Aslantaş Gençlik Kampı

Kamp merkezi Kadirli İlçesine 14 km, şehir merkezine 34 km uzaklıktadır. Kampta 310 dönüm alana kurulu olarak; 20 Odalı bir bina ve 4 kişilik 23 adet bungalov bulunmaktadır (Her odada tuvalet duş mevcut). 2 Adet basketbol sahası, 1 Plaj voleybolu sahası, 1 adet 20X40 m² içerisinde tenis kortu olan kapalı spor salonu ve yüzme havuzu mevcuttur.

Kamp Kapasitesi 220 kişidir.

Kampta Doğa yürüyüşü, yüzme, okçuluk, halk oyunları, tiyatro, paintball, futbol, mini golf, badminton, voleybol ve basketbol etkinlikleri ile geziler gerçekleştirilecektir.

Kişisel giysileri (şapka, kazak, mont, eşofman, gözlük, şort, havlu, terlik v.b.) ile temizlik malzemelerini beraberinde getireceklerdir. Doğa yürüyüşleri ve diğer aktiviteler için küçük sırt çantası, el feneri getirilmelidir. havuz etkinlikleri için koruyucu güneş kremi getirilmesi önerilir.

GSB Mersin Maliye Gençlik Kampı

Kamp merkezi Mersin iline 90 km uzaklıktaki Silifke ilçesi Kapızlı mevkiindedir. Kamp 16 bloktan oluşmakta olup içlerinde duş, tuvalet ve dolaplar bulunmaktadır. Ayrıca kampta voleybol, basketbol, tenis, badminton, mini futbol, masa tenisi aktivelerinin yapılabileceği sahalar bulunmaktadır.

Kamp kapasitesi 308 kişidir.

El sanatları, Tiyatro, Müzik, Halk Oyunları, Deniz Aktiviteleri, Spor Aktiviteleri, Geziler yapılmaktadır. Kampta voleybol, basketbol, tenis, badminton, mini futbol, masa tenisi aktivelerinin yapılabileceği sahalar ile amfi tiyatro bulunmaktadır.

Kampçılar, kişisel giysileri (şapka, eşofman, gözlük, şort, mayo, havlu, terlik,güneş kremi, v.b.) ile temizlik malzemelerini beraberinde getireceklerdir. Deniz etkinlikleri için koruyucu güneş kremi getirilmesi önerilir.

GSB Bolu Aladağ Gençlik Kampı

Kamp merkezi Bolu'ya 40 km uzaklıkta yer almaktadır. Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile kamp merkezi arası yaklaşık 30 dk sürmekte olup deniz seviyesinden 1200 m. yüksekliktedir.

Kampta konaklama 4 kişilik duşu ve tuvaleti içinde bulunan kamp konteynerlarında yapılmaktadır. Kamp Kapasitesi : 352 kişidir.

Kampta, El Sanatları, Tiyatro, Müzik, Halk Oyunları, Yapay Tırmanış, Oryantring, Paintball, Doğa Yürüyüşü , Satranç, KanoBadminton, Voleybol, Futbol, Tenis, Okçuluk gibi etkinliklerin yanı sıra; Gölcük, Abant, Mudurnu, Yedi Göller, Çevre Köy gezileri de yapılmaktadır.

Kamp doğa kampı olduğu için yılın her döneminde hava oldukça serindir. Dolayısıyla kampa gelirken kampçılar yanlarında kalın giysilerini de (kazak, mont, eşofman vs.) getirmeleri gerekmektedir. Ayrıca temizlik malzemelerini de beraberinde getireceklerdir.

GSB Manisa Şehzadeler Gençlik Kampı

Kamp özelliği; Kamp kapasitesi 132 kişidir. Kampta konaklama alanı olarak 4’er kişilik 40 adet bungalov, 4’er kişilik 16 adet yatakhane, toplantı salonu, havuz ile aktivite alanları bulunmaktadır. Kamp etkinlikleri olarak; paintball, futbol, yüzme, masatenisi, voleybol, basketbol, okçuluk, sokak oyunları, halkoyunları, el sanatları, müzik,kaya tırmanma,mini golf, vb aktiviteler yapılmaktadır. Kamp alanı iklimi; yazları sıcaklık oranları +40°C üzerine çıkmakta olup zaman zaman da serin ve esintili yaz geceleri yaşanmaktadır. Gece ve gündüz ısı farklılığı çok olacağından (gündüz sıcak-gece serin) iklim koşuluna ve yağmura uygun kıyafetlerin getirilmesi uygun olacaktır. Kamp gezi alanları olarak; Kurşunlu kaplıcaları, Sart Antik Kenti, Sidas Antik Kenti, Şehzadeler kenti Manisa şehir gezisi yapılmaktadır. Doğa yürüyüşleri ve diğer aktiviteler için küçük sırt çantası, el feneri getirilmelidir. Ayrıca Kampçılar, kişisel giysileri (şapka, eşofman, gözlük, şort, mayo, havlu, terlik, v.b.) ile temizlik malzemelerini beraberinde getireceklerdir. Havuz etkinlikleri için koruyucu güneş kremi getirilmesi önerilir.

Kırşehir Ahi Evran Gençlik Kampı

Kamp kapasitesi 264 kişidir. Kamp bungalov evler ve 2 katlı misafirhaneden oluşup, 78 oda kapasitelidir. Kampta etkinlik olarak ; El Sanatları, Tiyatro, Müzik, Halk Oyunları, Yapay Tırmanış, Oryantring, Paintball, Doğa Yürüyüşü, Satranç, Kano, Badminton, Voleybol, Futbol, Tenis, Okçuluk gibi faaliyetler yapılmaktadır. Kampta gençlerimizin kişisel gelişimi için ;zararlı alışkanlıklar konusunda bilgilendirme eğitimi, Sosyal sorumluluk ve gönüllü çalışmalar, Etik ve insani değerler eğitimi, önemli şahsiyetlerin hayatları ve eserlerinin tanıtımı konularında bilgilendirmeler yapılmaktadır. Kişisel giysileri (şapka, kazak, mont, eşofman, gözlük, şort, havlu, terlik v.b.) ile temizlik malzemelerini beraberinde getireceklerdir. Gece ve gündüz ısı farklılığı çok olacağından (gündüz sıcak-gece serin) ikilim koşuluna ve yağmura uygun kıyafetlerin getirilmesi önerilir. Doğa yürüyüşleri ve diğer aktiviteler için küçük sırt çantası, el feneri getirilmelidir. Kampta gece-gündüz sıcaklık farkı yüksek olmaktadır. Ortalama sıcaklıklar; Gündüz: 20 – 25 C Gece: 5 – 10 C dir.