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GS- Real Madrid maçı kaç kaç?

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 3. haftasında bu akşam Galatasaray, İspanya temsilcisi Real Madrid'i misafir ediyor. Türk Telekom Stadı'nda oynana olan maçı İtalya Futbol Federasyonundan hakem Daniele Orsato yönetiyor. Grupta 1'er puanı bulunan iki takımı karşı karşıya getiren ve bir üst tura yükselmek için kritik önem taşıyan karşılaşma Türk Telekom Stadyumu'nda oynanıyor. 22.00'de başlayan müsabakanın detayları canlı olarak merak edilmekte. Futbolseverler GS- Real Madrid maçı kaç kaç? sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte detaylar...

22 Ekim 2019 Salı 22:57
GS- Real Madrid maçı kaç kaç?

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 3. haftasında bu akşam Galatasaray, İspanya temsilcisi Real Madrid'i misafir ediyor. Türk Telekom Stadı'nda oynana olan maçı İtalya Futbol Federasyonundan hakem Daniele Orsato yönetiyor. Grupta 1'er puanı bulunan iki takımı karşı karşıya getiren ve bir üst tura yükselmek için kritik önem taşıyan karşılaşma Türk Telekom Stadyumu'nda oynanıyor. 22.00'de başlayan müsabakanın detayları canlı olarak merak edilmekte. Futbolseverler GS- Real Madrid maçı kaç kaç? sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte detaylar...

11'LER

Galatasaray XI: Muslera, Mariano, Luyindama, Donk, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Seri, Belhanda, Babel, Andone.

Real Madri XI: Courtois; Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo; Casemiro, Kroos, Valverde; Rodrygo, Hazard, Benzema.

GS- Real Madrid maçı dakika dakika detaylar...

GS- REAL MADRİD: 0-1

Birinci devre sona erdi.

45+1'
Maçın hakemi Daniele Orsato Türk Telekom Stadyumu Stadı'nda en az 1 dakikalık uzatmayı işaret ediyor.

44'
Türk Telekom Stadyumu Stadı'nda kaleyi yoklayan oyuncu Karim Benzema ancak isabet yok.

43'
Türk Telekom Stadyumu stadında, Galatasaray takımı şimdi sol taraftan köşe vuruşu kullanacak.

40'
R.Madrid takımında Karim Benzema çektiği şutta kaleyi bulamıyor.

39'
Casemiro şut! Top Galatasaray defansından dönüyor.

39'
Federico Valverde çerçeveyi bulan bir vuruş yaptı, fakat top gol çizgisini geçmedi.

38'
Galatasaray takımı Younes Belhanda ile gole çok yaklaştı ancak kaleyi bulan şut ağlarla buluşmadı.

29'
Şut! Fakat top kaleyi bulmuyor. R.Madrid takımında şutu çeken oyuncu Federico Valverde.

28'
Eden Hazard kaleyi bulan vuruşundan gol çıkartamıyor.

27'
R.Madrid atağında Sergio Ramos kafa vuruşunu yapıyor ancak top kaleyi bulmuyor.

23'
Kaleyi bulmayan şut! Şansını deneyen oyuncu R.Madrid takımında Rodrygo.

23'
Galatasaray hücumunda kafayı vuran oyuncu Florin Andone ancak isabet yok.

18'
Golde asisti yapan oyuncu Eden Hazard.

18'
Gol! Toni Kroos R.Madrid adına skoru 0-1 yapan golü attı.

15'
R.Madrid takımında Karim Benzema kaleyi tutan şutunda golü bulamıyor.

14'
Ofsayt! Ev sahibi hücumunda orta hakem ofsayt düdüğünü çalıyor.

14'
R.Madrid takımı kaleyi bulan şut ile gole yaklaştı ancak skor değişmedi. Şutu çeken oyuncu Rodrygo.

11'
Florin Andone çerçeveyi buluyor ancak top filelerle buluşmuyor. Türk Telekom Stadyumu Stadı'nda skorda değişiklik yok.

11'
Türk Telekom Stadyumu stadında, Michael Seri sahanın sol köşe gönderinden korner atışı kullanacak.

10'
Galatasaray takımının atağında şut savunmadan dönüyor. Türk Telekom Stadyumu Stadı'ndaki şutun sahibi Yuto Nagatomo.

10'
Türk Telekom Stadyumu Stadı'nda kaleyi yoklayan oyuncu Florin Andone. Şutu kaleyi buluyor ancak golle sonuçlanmıyor.

8'
R.Madrid takımı sahanın sağ köşesindan korner atışı kullanacak. Topun başındaki oyuncu Toni Kroos.

8'
R.Madrid oyuncusu Toni Kroos şutunu çekiyor ancak top savunmadan dönüyor.

5'
Casemiro şutunu çekiyor ancak isabet yok.

1'
Galatasaray savunması R.Madrid takımının şutunu blokluyor. Şutu çeken isim Eden Hazard.

1'
Hakem yardımcılarıyla göz göze geldi ve maçı başlattı.

Takımların ilk 11'leri belli oldu.

Galatasaray, R.Madrid ile oynadığı son 3 karşılaşmanın hiçbirinde galibiyet alamadı.

R.Madrid, Galatasaray ile oynadığı 6 maçtan 4 galibiyet başarısı elde etti.

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Haber Tarihi: 22 Ekim 2019 Salı 22:57
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