Groupe PSA’dan bir yılda dünya çapında 2,5 milyon adet satış

Groupe PSA, piyasada olan veya siparişe hazır şekilde müşterilerine 17 elektrikli model sunuyor.

Elektrikli serisi 23 modele ulaşacak

2021’in sonuna kadar, yıl içerisinde müşterilerin tüm kişisel ve profesyonel kullanım ihtiyaçlarını karşılayacak altı yeni elektrikli araç eklenerek Groupe PSA’nın elektrikli serisi 23 modele ulaşacak. Bu kapsamda Groupe PSA, içten yanmalı motorların ve araçların CO2 verimliliğini önemli ölçüde artırmaya devam etti. 2020’de grubun son lansmanlarından yedisi, otomotiv uzmanları tarafından dünya çapında üç ödülle taçlandırıldı.

FCA ve PSA Grubu’nun birleşmesi tamamlandı

Öte yandan Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ile PSA Grubu’nun birleşmesinin tamamlandığı bildirildi. Yapılan ortak açıklamaya göre, yeni şirket Stellantis’in kuruluşuna giden yolu açacak birleşme yürürlüğe girdi. Daha önce duyurulduğu gibi, Stellantis’in hisse senetleri bugün Paris’te Euronext ve Milano’da Mercato Telematico Azionario borsalarında; yarın ise New York Borsasında, STLA koduyla işlem görmeye başlayacak