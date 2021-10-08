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Kadın - Aile Gripten korunmak için turşu suyu için
Kadın - Aile

Gripten korunmak için turşu suyu için

Kış aylarının gelmesi ve gribal enfeksiyonların artmasıyla birlikte, mikrop kırıcı özelliği bulunan turşu suyuna ilgi arttı.

Yeniakit Publisher
2021-10-08 11:22:00 -
Gripten korunmak için turşu suyu için

Kış aylarının gelmesi ve gribal enfeksiyonların artmasıyla birlikte, mikrop kırıcı özelliği bulunan turşu suyuna ilgi arttı.

En güçlü probiyotiklerden biri olan turşu suyu, virüslerin baş düşmanı olarak biliniyor. Tuzpazarı’nda turşu suyu satan Ersan Doğan turşu suyunun mikrop kırıcı özelliği olduğunu belirterek, ‘’Turşu suyunun faydaları saymakla bitmiyor. Bağırsak florasını düzenliyor, bağışıklık sistemini kuvvetlendiriyor. Kış mevsiminin gelmesiyle ve gribal enfeksiyonların artması ile birlikte vatandaşlar da ilgi gösteriyor. Biz bardağını 3 liradan satıyoruz. Günde 500 bardak sattığımız oluyor’’ dedi.

 

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