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Kadın - Aile Gripten 1 günde kurtulun: Eser kalmıyor! Öncesi ve sonrası nelere dikkat edilmeli?
Kadın - Aile

Gripten 1 günde kurtulun: Eser kalmıyor! Öncesi ve sonrası nelere dikkat edilmeli?

Yeniakit Publisher
2024-05-06 20:28:00 -
Gripten 1 günde kurtulun: Eser kalmıyor! Öncesi ve sonrası nelere dikkat edilmeli?

Gripten 1 günde kurtulun : Ayağın altına limon ve bu maddeleri karıştırıp sürün 1 günde gripten kurtulun.

Gribal enfeksiyon soğukla birlikte herkes etkisi altına almaya başladı. Hepimizin bildiği gibi grib’in en büyük ilacı C vitaminidir, ve Limon en büyük C Vitamini deposudur.

Sizde gribal enfeksiyondan kurtulmak için aşağıdaki yolları deneyebilirsiniz.

Ayaklarınızı Limonla 10 Dakika Ovun

Topuk ve Ayaklar’ın emilimi yüksek olduğu için ayak ve topuklarımıza sürdüğümüz maddeler hızlı bir şekilde bedenimize yayılır.

Limonu topuk ve ayak üzerine masaj yaparak 10 dakika uygularsanız grip enfeksiyonunu hızlıca atmış olacaksınız.

Limon Suyu, Tuz ve Karabiberi Karıştırın

1 çorba kaşığı Limon suyu, Tuz ve Karabiberi karıştırın ve içiniz. Bu karışım içimizdeki tüm gribal enfeksiyonları etkisiz hale getirecektir.
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Limon Suyu ile Gargara Yapın

2 Çorba Kaşığı Limon suyu ve Yarım çar bardağı suyu karıştırın. Ağzınızda gargara yapınız. Boğazınızdaki mikropları ve ağzınızdaki yaraları yok edecektir.

Limon Suyunu Burnunuza Uygulayın

Eğer Burnunuz tıkalı ise birkaç damla limon suyunu 2 pamuğa uygulayıp burun deliklerinize uygulayın. Burnunuz hemen açıldığını ve nefes borunuzun temizlendiğini göreceksiniz.

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