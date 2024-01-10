  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Belediye başkanı duyurdu: AK Parti beni aday göstermezse 2 kurban keseceğim

Türkiye'den F-16 açıklaması! 'Bir ilk olacak'

Meteoroloji uyardı! Yoğun kar geliyor

Mete Yarar ABD'nin Türkiye ile ilgili gizli F-35 planını açıkladı: İddia ediyorum bu olacak

Asrın felaketine maruz kalan deprem çocuklarına ne oldu? Herkes merak ediyordu: Çocuklarımız nerede?

Atatürk ile ilgili tarihi gelişme yaşanacak mı? Tüm Fenerbahçeliler Kadıköy'de Atatürk forması bekliyor! Ali Koç bu sefer yapacak mı?

Pedofili skandalında yeni detaylar! Bill Gates’e müebbet

Bahçeli'den Fatih Camii'ndeki saldırıya ilişkin net mesaj!

Emekli korgeneral Erdoğan Karakuş'tan savaş uyarısı: Türkiye acilen bunu yapmalı acilen

CHP'de 3'lü savaş! İmamoğlu bastırıyor Özel direniyor!
Sağlık Grip deyip geçmeyin! O kişiler için ölümcül olabilir
Sağlık

Grip deyip geçmeyin! O kişiler için ölümcül olabilir

Yeniakit Publisher
2024-01-10 18:05:00 -
Grip deyip geçmeyin! O kişiler için ölümcül olabilir

İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Aktaş, gribin bağışıklık sistemi zayıflamış kişilerin yanı sıra obez bireyleri de çok etkilediğini söyledi.

Hemen hemen her kış mevsiminde salgınlara neden olan grip virüsünün yapısının hızlıca değişebildiği için insanların bağışıklık sisteminden kolayca kaçabildiğini belirten Medline Adana Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Aktaş, son günlerde yaşanan grip salgınları sonucu sağlık kuruluşlarına başvuruda bulunanların sayısının gözle görülür oranda arttığına dikkati çekerek önemli bilgiler verdi.

Gribin her yıl dünya çapında yaklaşık 500 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden olduğunu anlatan Doç. Dr. Aktaş, “Hastalık, özellikle 50 yaş üstündekiler, 5 yaş altındakiler, gebeler, akciğer hastalığı, böbrek yetmezliği olanlar ile kanser ve diyabet gibi hastalıklar nedeniyle bağışıklık sistemi zayıflamış kişilerin yanı sıra obez bireyleri de daha çok etkilemektedir. Bu gruplarda hastaneye yatışlar ve istenmeyen sonuçlar daha fazla yaşanıyor" diye konuştu.

Akciğerleri etkileyebiliyor

Gribin; ateş, öksürük, üşüme, titreme, boğaz ağrısı, baş ağrısı, burun akıntısı, kas ve eklem ağrıları ile kendini gösterdiğini söyleyen Doç. Dr. Aktaş, “Öksürük, kimi zaman iki hafta veya daha uzun sürebilir. Israrlı, yüksek seyreden ateş, koyu renkli balgam ve nefes darlığının olması akciğerlerin de bu hastalıktan etkilenmiş olduğunu akla getirir. Bu gibi durumlarda vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurmak önemlidir” dedi.

Maske takmak gerekebilir

Grip virüsünde sık gelişen yapısal değişikliklerin, hastalığa her yıl ve sıkça yakalanmamızın başlıca nedeni olduğunu ifade eden Aktaş, “Hastalık, hapşırma, öksürme ve burun akıntısı yoluyla kolayca bulaşır. Virüsler dış ortamda 2-3 saat civarında canlı kalabilirler. Bu nedenle virüsün bulaşma ihtimali olan eşyalar ellendikten sonra ellerin yüze sürülmemesi ve sabunlu su ile iyice yıkanması önemlidir” diyerek özellikle kalp hastaları, astım ve KOAH gibi kronik hastalığı olanların ise yüksek risk altında olduklarından bu dönemde kalabalık halde bulunulan kapalı mekanlar ve toplu taşıma araçlarında maske takmalarını önerdi.

Antibiyotik tedavisi düşünülebilir

“Risk grubunda yer alan hasta bireylerin virüse karşı yüksek derecede etkili antiviral ilaçları doktorlarının önermesi halinde kullanması gerekir” diyen Doç. Dr. Aktaş, “Özellikle erken başlanan antiviral tedavi oldukça etkilidir. Ayrıca istirahat ve destek tedavisi gerekir. Ateş düşürücüler ve bol sıvı alımı önerilir. Zatürre, orta kulak iltihabı ve sinüzit gelişmesi durumunda da yine antibiyotik tedavisi başlanabilir” ifadelerini kullandı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kişisel tedbirlerinizi alın

Özellikle hasta kişilerin kalabalık yerlerde hastalığın yayılmasını önlemek için maske takmalarını öneren Doç. Dr. Ahmet Aktaş, neler yapılabileceğini şöyle sıraladı:

“Diğer bireylerle yakın temastan kaçının

Kişisel hijyen kurallarına uyun

Öksürür veya hapşırıken mendil ile ağzınızı ve-burnunuzu kapatın

Toplu hale bulunulan yerlerde maske kullanın

Bulunduğunuz kapalı ortamları sık sık havalandırın

C vitamini içeren besinler tüketin

Gözde çapaklanma varsa dikkat!
Gözde çapaklanma varsa dikkat!

Sağlık

Gözde çapaklanma varsa dikkat!

El ve ayaklarınızda uyuşma mı var? Aman dikkat o hastalığın habercisi olabilir
El ve ayaklarınızda uyuşma mı var? Aman dikkat o hastalığın habercisi olabilir

Sağlık

El ve ayaklarınızda uyuşma mı var? Aman dikkat o hastalığın habercisi olabilir

Hayat kalitesini düşürüyor! Migrenle başa çıkmak mümkün mü?
Hayat kalitesini düşürüyor! Migrenle başa çıkmak mümkün mü?

Sağlık

Hayat kalitesini düşürüyor! Migrenle başa çıkmak mümkün mü?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23