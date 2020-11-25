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Aktüel Gribe karşı "kış çayı" yoğun ilgi görüyor
Aktüel

Gribe karşı "kış çayı" yoğun ilgi görüyor

Yeniakit Publisher
2020-11-25 14:12:08 -
Gribe karşı "kış çayı" yoğun ilgi görüyor

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da havaların soğumasıyla birlikte gribe yakalanmak istemeyen vatandaşlar, aktarlarda satışı yapılan "kış çayı"na rağbet gösteriyor.

Afyonkarahisar'da mevsimsel olarak kış ayının yaklaştığı günlerde soğuk algınlığı ve gribe yakalanan vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının da devam ettiği süreçte ilk önce aktarlara gidiyor.

Gribe ve soğuk algınlığına karşı şifalı bitkilerde çare arayan vatandaşlara, aktarlarda genellikle 12-20 arasında doğal bitkinin karışımı olan "kış çayı" tavsiye ediliyor.

Aktar Zafer Murat Çakır, AA muhabirine, pandemi sürecinde soğuk algınlığı ve grip için vatandaşların, ilk önce doğal yollara başvurduğunu anlattı.

Süreç dolayısıyla aktarların, vatandaşların uğrak yeri olduğunu dile getiren Çakır, şunları kaydetti:

"Kış çaylarını hasta olmamak için artık herkes tüketmeye başladı. Bu çayın içeriğinde zencefil, tarçın, hatmi çiçeği, meyan kökü, ıhlamur, papatya, yaban mersini, nar çiçeği, ebegümeci, sığır kuyruğu ve adaçayı gibi doğal bitkiler yer alıyor. Çayda 12 ile 20 arasında bitki çeşidi bulunuyor. Bu bitkileri belirli ölçülerde karıştırarak kış çayını hazırlıyoruz. Kış çayını alanlar da evlerinde bunu demleyerek içiyor."

Çakır, satışını yaptıkları karışım kış çayının ciddi anlamda soğuk algınlığı ve gribe karşı önleyici etkisinin olduğunu söyledi.

Kış çayı satışlarının çok arttığına dikkati çeken Çakır, "Bu çayın önemi, gribal enfeksiyonları önlemektir. Kovid-19 ise farklı bir gribal virüstür. Bu hastalığa da faydası olacaktır. Biz, 'yüzde yüz iyi eder' demiyoruz. Hastalığı önleme ve hafif geçirme anlamında faydası olacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

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