Gribal enfeksiyonlara ve öksürüğe karşı süper karışım! Antibiyotik kadar etkili!

Evinizde uygulayacağınız bazı bitkisel ve doğal tedaviler ile grip virüsü ile savaşmak oldukça basittir. Grip, burun, boğaz ve bazen akciğerleri enfekte eden influenza virüslerinin neden olduğu bulaşıcı bir solunum hastalığıdır. Hafif ila şiddetli hastalığa neden olabilir ve zaman zaman ölüme yol açabilir.

Antibiyotik kadar etkili! Gribal enfeksiyonlara ve öksürüğe karşı süper karışım!

Zengin içeriğiyle doğal gıdalar arasında büyük öneme sahip olan ve piyasada bulunan tüm antibiyotiklerden çok daha etkili olduğu Oxford Üniversitesi tarafından yapılan testler ile ispatlanan bala olan talep giderek artıyor.

Bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinde balın çok etkili olduğunu belirten uzmanlar, propolis ve bal ile yapılan karışımların çok daha güçlü olduğunun altını çiziyor. Uzmanlar, bal ve arı ürünleri insanların doğada tüketebileceği en kıymetli gıdaların başında geldiğini ifade ediyorlar.

Yeni araştırmalara göre balın iyileşme sürecini kimi durumlarda 2 güne düşürdüğünü ve öksürüğü yüzde 50 azalttığı saptandı. Balın etkisini daha da artırmak için propolis ile doğru karışım şeklinde tüketilmesi gerekmektedir ifadelerini kullanıyorlar.

Öksürüğü en hızlı ne keser

Bal ve propolis nasıl kullanılır?

Uzmanlar, salgın hastalıklara karşı bal ve propolis karışımının şu şekilde kullanılması gerektiğini ve arı ürünlerinden hazırlanacak tüm karışımlarda öncelikle doğal, saf ve katkısız ürünler kullanılmaları gerktiğinin altını çiziyorlar.

Nasıl kullanılır?

Doğallığından emin olduğumuz her bir çorba kaşığı ham bal için yarım çay kaşığı katkısız toz propolis eklenmelidir.Karışımlar hazırlanırken asla metal kaşık kullanılmamalıdır. Hazırlanan karışım cam kavanozda, serin ve rutubetsiz bir yerde, oda sıcaklığında saklanmalıdır. Sabahları aç karnına düzenli şekilde tüketilmelidir.

Gripten korunmak için dikkat etmeniz gerekenler

Aşınızı yaptırın

Mecbur kalmadıkça kalabalık ortamlardan uzak durun.

Yüzünüze dokunmayın

Virüs el ve cansız nesnelerle temas yoluyla bulaştığı için kişisel hijyeninize çok dikkat edin

Ellerinizi sık sık yıkayın

Ellerinizi yıkama fırsatınız yoksa el dezenfektanları kullanın.

Propolis nedir?

Arıcılar arasında preboli ya da arı zamkı olarak da bilinen propolis, arıların kovan içinde yer alan peteklerin sterilizasyonunu sağlamak, dışarıdan gelen böcek, mantar, bakterilere karşı kovanı korumak, bal peteklerini onarmak ve güçlendirmek için kullandığı bir üründür.

Propolis faydaları nelerdir?

%50 oranında reçine, %30 bal mumu, %10 esansiyel ve aromatik yağlar, %5 polen ve %5 mineral madde ve organik kalıntılarda oluşan propolisin, insan sağlığı üzerinde pek çok olumlu etkisi bulunduğu saptanmıştır. Propolis, faydaları bakımından oldukça zengin bir üründür. Antibakteriyel, antiviral, antifungal ve antienflamatuar içeriğinin yanı sıra pek çok farklı rahatsızlık için de önleyici ve tedavi edici özelliği bulunduğu bilinir. Propoliste yer alan etanol ekstraktı (faydalı bileşenlerin ayrıştırılarak tüketime hazır hâle getirilmesi işlemi) bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olur.

Propolis kullanma alanları

Propolis, çok çeşitli kimyasal maddeler içermesi, antibakteriyal ve antioksidan etkisinden dolayı kovan içinde arılar tarafından kullanımı dışında, ilaç, kozmetik, gıda sanayii ile apiterapi merkezlerinde de çok yönlü olarak kullanılan bir maddedir.