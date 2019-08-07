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Gri listeden bir terörist daha eksildi!

Geçtiğimiz günlerde Bingöl'de etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, gri listede yer alan Sezer Işık olduğu bildirildi.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 15:42
Gri listeden bir terörist daha eksildi!

Bingöl'de İl Jandarma Komutanlığınca 20 Temmuz'da yapılan operasyonda etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin gri listede yer alan Sezer Işık olduğu belirlendi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Bingöl Karlıova kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca, 20 Temmuz'daki operasyonda 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, 300 bin TL ödülle Terörden Arananlar Listesi'nde gri kategoride yer alan "Kawa" kod adlı Sezer Işık olduğu tespit edildi.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 15:42
  1. İl Jandarma Komutanlığı
  2. Sezer Işık
  3. gri liste
  4. İçişleri Bakanlığı
  5. Bingöl Karlıova kırsalı
  6. Kawa

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