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Greyfurt sigara içme isteğini de bastırıyor

Gelişen teknoloji hayatımızı kolaylaştırıyor ama bedelini sağlığımızı tehdit ederek ödetiyor.

05 Ekim 2018 Cuma 20:56
Greyfurt sigara içme isteğini de bastırıyor

Radyasyon, işlenmiş gıdalar, gdo içeren ürünler ile birlikte dehşet rakamlara varan kanser vakalarıyla karşı karşıyayız. Üstelik biz bu kötülüğü kendi çocuklarımıza da yapmaya devam ediyoruz, "Yemeğini bitir, çikolata vereceğim..." gibi saçmalıklarımızla. İçinde palm yağı başta olmak üzere birçok zararlı madde içeren çikolata, çocuğunuza damak tadını veren sizin ona öğrettiğiniz alışkanlık olmamalı. Hiçbir çocuk, rahatsızlığı yoksa kilo almaz kendi kendine. Geleceğin kanser hastaları yerine sağlıklı bireyler yetiştirmeye özen göstermeliyiz. Tabii önce değişime kendi vücudunuzdan başlayarak.

İyi de nasıl olacak bu işler? Etraf binlerce sağlıksız ürün dolu iken özellikle. Bir çözümü yok mu acaba? Var. Hem de bu kış aylarının pembe turuncu bir çözümü var: Greyfurt..

Lycopene, lyminoids, naringin, naringenin... Nedir bunlar? Bunlar kanserin en büyük düşmanları! Özellikle lycopene, erkeklerde prostat kanserine karşı iyi bir koruyucu. Greyfurtun en iyi savaştığı ikinci kanser ise ağız kanseri...

Yüksek C vitamini ile bağışıklık güçlendirici ve yaraların çabuk iyileşmesini sağlayıcı etkiye sahip. Yoğun lif kaynağı olduğundan posası ile yenmesi, bağırsak temizleyici ve sindirim kolaylaştırıcı olarak yardımımıza koşuyor.

Ayrıca enteresan bir bilgi daha var yapılan çalışmalar sonucunda ortaya çıkmış olan... Vücudun nikotin istediğini baskılıyor. Yani bırakmayı bir türlü beceremediyseniz, canınız daha az sigara içmek istiyor.

İster sıkıp suyunu için (günde 1 bardak), ister posası ile tüketin; ama bir an önce greyfurtu hayatınıza sokun. Çocuklarınız, ve geleceğiniz için.

Haber Tarihi: 05 Ekim 2018 Cuma 20:56
  1. greyfurt
  2. greyfurtun faydaları

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