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Grekoromen Güreş Süper Ligi'nde şampiyon İBB

01 Aralık 2018 Cumartesi 18:25
Grekoromen Güreş Süper Ligi'nde şampiyon İBB


ANKARA (AA) - Grekoromen Güreş Süper Ligi'nde şampiyonluğa İstanbul Büyükşehir Belediyespor (İBB) ulaştı.

Ligde yarı final ve finalin yanı sıra kümede kalma müsabakaları, Ankara'daki Yaşar Doğu Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Yarı finalde İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Ankara ASKİ Spor'u, Kayseri Şekerspor da Çaykur Rizespor'u 7-3 yenerek finale yükseldi.

Dünya şampiyonu Metehan Başar'ın kadrosunda yer aldığı İstanbul Büyükşehir Belediyespor, finalde Kayseri Şekerspor'u da 7-3 mağlup ederek şampiyon oldu.

Ligde üçüncülüğü ise Çaykur Rizespor'u 9-1'le geçen Ankara ASKİ Spor elde etti.

Yozgat 1959 Spor'a yenilen Çankırı Yarenspor, bir alt lige düştü.

Haber Tarihi: 01 Aralık 2018 Cumartesi 18:25
  1. Ankara ASKİ Spor
  2. Grekoromen Güreş Süper Ligi
  3. Güreş
  4. İstanbul Büyükşehir Belediyespor
  5. Musa Aydın

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