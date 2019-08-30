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Grekoromen Güreş Milli Takımı'nın Bolu kampı

- Güreş Mili Takım Antrenörü Salih Bora:- "Dünya Şampiyonası'nda ilk 5 dereceye giren sporcular, olimpiyat kotası kazanacak. Kotayı kazanarak olimpiyatlardan bir sene öncesinde hazırlanma fırsatı bulabilmek arzusundayız. Alabildiğimiz kadar fazla kota almaya çalışacağız"

30 Ağustos 2019 Cuma 15:06
Grekoromen Güreş Milli Takımı'nın Bolu kampı


BOLU (AA) - Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da 14-22 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Dünya Güreş Şampiyonası'na hazırlanan Grekoromen Milli Takımı'nın Bolu kampı sürüyor.

Aladağ Kamp Eğitim Merkezi'nde hazırlıklarına devam eden milli takımı, çalışmalarına günde çift antrenman yaparak devam ediyor.

Sabah antrenmanında daha çok kuvvet çalışması yapan milli sporcular, akşam antrenmanında ise güreş ağırlıklı çalışma gerçekleştiriyor.

Güreş Mili Takım Antrenörü Salih Bora, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Dünya Şampiyonası için yaptıkları dördüncü ve son kampın hız kesmeden devam ettiğini söyledi.

Kamp bitiminde Kazakistan'da yapılacak Dünya Şampiyonası'na katılacaklarını aktaran Bora, "14-22 Eylül tarihlerinde başlayacak şampiyona için takımımızı belirledik ve hazırız. Dünya Şampiyonası'nda en iyi neticeyi elde etmek için çalışacağız." dedi.

Bora, bu yıl gerçekleşecek Dünya Şampiyonası'nın 2020 Tokyo Olimpiyatları için kota belirleme mücadelesi olacağına işaret ederek, "Bu seneki Dünya Şampiyonası gerçekten çok önemli. Dünya Şampiyonası'nda ilk 5 dereceye giren sporcular, olimpiyat kotası kazanacaklar. Kotayı kazanarak olimpiyatlardan bir sene öncesinde hazırlanma fırsatı bulabilmek arzusundayız. Alabildiğimiz kadar fazla kota almaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Kazakistan'da düzenlenecek şampiyonaya, Grekoromen Milli Takımı'nda yer alan Şerif Kılıç (55 kilo), Kerem Kamal (60 kilo), Rahman Bilici (63 kilo), Atakan Yüksel (67 kilo), Cengiz Arslan (72 kilo), Fatih Cengiz (77 kilo), Emrah Kuş (82 kilo), Metehan Başar (87 kilo), Cenk İldem (97 kilo) ve Rıza Kayaalp (130 kilo) katılacak.


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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 15:06
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  4. Güreş

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