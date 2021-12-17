Bağışıklık sistemimiz bizi bakteri ve virüs gibi zarar verebilecek canlılara karşı korur. Genetik olarak yatkınlığı olan kişilerde tam olarak bilinmeyen sebeplerden ötürü bağışıklık hücreleri vücudun bazı organlarına zararlı canlılarmış gibi saldırarak zarar vermektedir. Bu şekilde oluşan hastalıklara otoimmün hastalıklar denir. Graves hastalığı da bağışıklık hücrelerinin tiroid bezine saldırması ile oluşan otoimmün bir hastalıktır.

Bağışıklık sistemi hastalığı olarak bilinen graves hastalığında, vücut kendi kendine reaksiyon gösterir. Aşırı hormon salgılanır, metabolizma çok hızlanır, nabız yükselir, kişi kilo alamaz hale gelir. Bu durum giderek yaşamı tehdit eden ciddi bir rahatsızlığa dönüşür.

Graves hastalığına iyi gelen şifalı bitkiler

Melisa otu (limon otu), mayasıl otu, aslan kuyruğu bitkisi, kurtayağı bitkisi gibi bazı bitkilerin; yapılan hayvan çalışmalarında tiroid hormon düzeylerini çeşitli mekanizmalarla azaltarak hipertiroidide etkili olduğu gösterilmiştir.

D vitamini: Graves hastalığı olan kişiler D vitamini içeren yiyeceklerle beslenmeli, gerekirse takviye olarak almalıdır. Yumurta, mantar, somon balığı gibi yiyecekler Graves hastalığına bağlı gelişebilecek kemik erimesinin önlenmeye yardımcı olabilir.

Kalsiyum: Kalsiyum desteği açısından süt, peynir, yoğurt gibi ürünlerin tüketimine ağırlık verilmelidir. Bu şekilde kemiklerin güçlenmesine katkı sağlanır.

Magnezyum: Avokado, bitter çikolata, badem, baklagiller gibi magnezyum içeriği yüksek yiyecekler tüketilerek magnezyumun kalsiyum emilimini arttırmak mümkündür.

Selenyum: Hafif selenyum eksikliği olan bölgelerde yapılan bir çalışmada, altı ay süreyle günde iki kez verilen 100 mikrogram selenyum tedavisinin göz bulgularında iyileşmeye neden olduğu ve yaşam kalitesini artırdığı saptanmıştır. Bu nedenle özellikle göz tutulumu olan hastalar; deniz ürünleri, yumurta, ekmek, tahıl ve süt ürünleri gibi selenyum açısından zengin yiyecekleri tercih edebilir.

Enerji içeriği yüksek besinler: Bu hastalığa bağlı kas güçsüzlüğü ve zayıflama olabileceğinden tavuk, hindi, fasülye, fındık gibi protein ve enerji içeriği yüksek yiyeceklerle beslenilmelidir.

Kafein azaltılmalı: Kafein içeren kahve, çay, kola, çikolata gibi yiyecek ve içeceklerin tüketimi azaltılmalıdır. Çünkü kafein Graves hastalığına bağlı oluşan anksiyete, sinirlilik, çarpıntı ve kilo kaybı belirtilerinde artışa neden olabilir.

İyot: İyot tiroid hormonunun sentezi için gereken bir maddedir. Diyetle yeteri kadar iyot alınmalıdır. İyot eksikliği tiroid bezinin büyümesine ve fazlalığı ise hipertiroidizme neden olabilir. Bu nedenle ne kadar iyot tüketilmesi gerektiği doktora danışılmalıdır.

Graves hastalığı belirtileri