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Ekonomi Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını kaç TL?
Ekonomi

Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını kaç TL?

Yeniakit Publisher
2023-11-03 11:09:00 -
Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını kaç TL?

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.815 lira seviyesinden işlem görüyor.

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.815 lira seviyesinden işlem görüyor.

Dün altının ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,3 artışla 1.810 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla yüzde 0,3 primle 1.815 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 2.990 liradan, Cumhuriyet altını 12.200 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı da şu sıralarda yüzde 0,1 değer kazancıyla 1.988 dolar seviyesinde bulunuyor.

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