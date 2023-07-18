Gram altından yeni rekor! 1700 lirayı gördü

Gram altın, bin 700 lirayı görerek rekor kırdı.

Altın fiyatları, hem yurt içi hem de yurt dışında salı gününe yükselişle başladı.

Gram altın (spot) önceki kapanışına göre 40 lira yükselerek bin 696 liradan işlem görüyor. Gram, döviz kurlarındaki yüzde 2'yi aşan artışla beraber tarihi zirvesini bin 700 liraya çıkardı.

Çeyrek altın 2 bin 773 liradan fiyatlanıyor. Çeyrek, pazartesi gününü 2 bin 705 lira seviyesinden noktalamıştı.

Yarım altın ise yüzde 2,53'lük yükselişle 5 bin 449 liradan satılıyor.

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Önceki kapanışı 10 bin 790 lira olan Cumhuriyet altını, 11 bin 58 liradan alıcı buluyor.

Ons altın ise 8 dolarlık yükselişle bin 963 dolar seviyesinde.