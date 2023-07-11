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Ekonomi Gram altında yeni rekor!
Ekonomi

Gram altında yeni rekor!

Yeniakit Publisher
2023-07-11 14:18:00 -
Gram altında yeni rekor!

Altın fiyatları, hem yurt içi hem de yurt dışında güne yükselişle başladı. Gram altın, 1625 liradan işlem görüyor.

Altın fiyatları, hem yurt içi hem de yurt dışında güne yükselişle başladı. Gram altın, 1625 liradan işlem görüyor.

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.625 lira seviyesinde işlem görüyor.

Çeyrek altın 2 bin 678 lira, Cumhuriyet altını da 10 bin 670 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, 1936 dolardan işlem görüyor. (İLKHA)
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